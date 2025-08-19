東協廣場徹夜狂歡！酒後街頭大亂鬥 4移工到案：慶祝印尼國慶太嗨

10多名外籍移工在台灣大道當街火爆衝突。（擷自「黑色豪門企業」）

2025/08/19 01:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中深夜驚傳移工鬥毆事件！一群印尼籍移工為慶祝印尼國慶，16日晚間相約東協廣場唱歌飲酒，原本氣氛熱鬧歡樂，卻在酒精作用下情緒失控，於17日凌晨演變成街頭大亂鬥，混亂場面被拍下上傳社群，瞬間引爆網路熱議，案經警方追查，18日深夜將4名涉案移工查緝到案，依法究辦。

這起事件發生在17日凌晨3時42分，地點就在台中車站旁的「小東南亞」東協廣場，影片顯示，雙方先是口角爭執，隨後爆發推擠、揮拳，甚至有人撕扯衣服，雖有部分人試圖勸架，但場面仍難以控制，就在衝突白熱化之際，巡邏保全聽見騷動持警棍趕往現場，眾人驚覺「風聲不對」，擔心遭警方查緝，立刻鳥獸散，短短幾秒便消失無蹤。

警方當時雖未接獲報案，但影片迅速在網路流傳，第一分局隨即成立專案小組展開調查，經調閱監視器與訪查店家，確認滋事者全是印尼籍移工，經查，原來這群年約30多歲的移工，為了慶祝印尼國慶日，相約徹夜狂歡飲酒，卻因一時口角爆發衝突，最終釀成街頭鬥毆。

案經專案小組追查，18日晚間至深夜間陸續在台中、彰化與新北等地，將4名涉案移工查緝到案，坦認因酒後情緒失控起口角，進而衍生肢體衝突，全案詢後依《刑法》聚眾鬥毆罪移送台中地檢署偵辦。

第一分局表示，針對轄內暴力事件，警方絕對全力查緝到案，依法究辦，絕不容忍脫序行為出現，確保市民安全，治安平穩。

警方18日深夜將4名涉案移工查緝到案。（警方提供）

