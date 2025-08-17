南投可樂可樂安山爆山難！桃園阿公、女山友失溫亡 8歲孫報警獨活

祖孫與女山友3人攀登南三段，卻遭遇颱風發生失溫山難，阿公、女山友身亡，僅剩8歲孫子報警獲救吊掛山下。（民眾提供）

2025/08/17 00:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕桃園70歲陳姓老翁，本月8日帶著8歲蔣姓孫子，以及63歲詹姓女山友爬南三段，惟12日遇上楊柳颱風，便在可樂可樂安山紮營。期間卻因帳篷損壞滲水，3人因此滯留，16日早上陳、詹疑因失溫，蔣童叫不醒2人，便用阿公手機報警，南投縣消防局獲報請求空勤直升機吊掛，最後僅蔣童生還，其餘2人不治身亡。

南投縣消防局表示，3人是8日從花蓮縣瑞穗出發攀登南三段，預計17日於信義鄉東埔下山，但途中遇上楊柳颱風，12日便在可樂可樂安山搭帳棚紮營，之後帳篷疑因承受不住強風侵襲，出現破損滲水，一行人自此滯留山區。

而3人自12日紮營後，就未再繼續登山行程，到了15日陳翁、詹女都還有意識，但在16日早上，蔣童卻怎麼叫也叫不醒2人，便用阿公的手機報警。

消防局說，由於從南投入山需走5天才能抵達事故地，因此請求空勤直升機馳援，並順利將3人吊掛下山，惟陳、詹2人已失溫沒了生命跡象，送醫仍不治，僅剩蔣童活了下來，後續將報請檢警相驗。

