    首頁　>　社會

    土城弒母命案》失智母迷路兒報警找回 返家訴苦鄰居遭趕走加深裂痕

    鄰居透露郭母（圖）年初走失，兒子報案找回，卻因失智告知鄰居遭趕出門，加深母子裂痕。（記者吳仁捷翻攝）

    鄰居透露郭母（圖）年初走失，兒子報案找回，卻因失智告知鄰居遭趕出門，加深母子裂痕。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/08/16 23:23

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區今發生逆子郭男持刀刺殺九旬老母親致死，再自殘自刎悲劇。與郭家熟識老鄰居透露，年邁郭母疑失智，2月初走失，當時兒子郭男報警協尋，辛苦找回老母親後，郭母疑失智「老番顛」（台語：老糊塗），竟告知鄰居她遭趕出家門。兒子得知後與她大吵，長年失和的母子再起爭執。據了解，由於郭妻目擊命案現場後為之崩潰、情緒激動，截稿仍無法製作筆錄，警方亟待郭妻情緒緩和，及郭嫌好轉，釐清犯案動機。

    新北市土城今天下午5時20分驚傳逆子弒母案，延吉街巷內民宅傳出76歲的郭姓男子因與同住一室，93歲的老母親長期不睦，口角下憤持水果刀砍殺年邁老母親，逆子隨後自殘自刎。剛洗完澡的郭妻走到客廳，目睹婆婆多處刀傷倒地，丈夫也身中多刀，水果刀還插在腹部，嚇得大叫殺人，鄰居聞聲衝入，見年邁母子倒在血泊，郭妻也癱倒在地，連忙要鄰居報警。

    土城警方、消防趕抵，發現郭母失去生命徵象，到院仍不治，行凶的兒子到院後，頸部、腹部刀傷，狀況也不樂觀。

    鄰居透露，郭母曾於2月離家走失，疑因失智無法回家，當時兒子郭男報警協尋失蹤，事後找回郭母，但她返家後，卻向鄰居們訴苦，遭兒子趕出家門，讓長年失和的母子再生爭端；警方證實郭母曾於年初失蹤，但是否因此再生爭端，暫時無法釐清，仍待進一步調查犯案動機。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    土城傍晚驚傳郭姓男子（左）持刀殺死老母親後自殘命危。（記者吳仁捷翻攝）

    土城傍晚驚傳郭姓男子（左）持刀殺死老母親後自殘命危。（記者吳仁捷翻攝）

