台中6旬婦痴戀國外小鮮肉！警直球對決 「網公」秒變台客

賴婦（左）趕到郵局要匯10萬元給「網公」。（讀者提供）

2025/08/15 07:46

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日64歲賴婦遭「國外小鮮肉」纏上，對方日夜傳訊「你願意給我真心，我拼了命也不會負妳」，待賴婦落入粉紅陷阱後，「網公」開口要10萬元幫家人看病，賴婦緊急趕往烏日郵局匯款，警方獲報趕到郵局，拿起電話直球對決，「網公」口音秒從馬國華人變回台客，警方保住賴婦存款並持續追查幕後詐團。

烏日警分局今表示，賴婦從上月起與馬國「網公」畸戀，對方日夜傳訊「只要你敢在我身上賭，我拼了命都不會讓你輸」，騙得賴婦芳心，「網公」頻獻殷勤於6日伸出虎爪，表明需現金10萬元應急，並稱「老婆，我現在發給你，你匯好了，要把匯款完成截圖送過來」，賴婦立即改往郵局匯款。

賴婦趕到烏日郵局，無法向行員交代受款人資料及用途，行員立刻報警，烏日派出所員警到場，賴婦向警方說要「還錢」給朋友，員警試圖釐清經過，未料，「網公」催促來電詢問匯款進度，員警當機立斷接電話與對方「直球對決」，詢問男子匯款理由及如何認識。

烏日派出所長楊明勳表示，員警詢問詐團「你是馬來西亞人嗎？」對方竟立刻從標準國語切換成台語，改口自稱是台灣人，要求賴婦暫時不要匯款後秒掛電話，員警查看手機對話紀錄，確定為典型「假交友真詐騙」，賴婦對於網公急忙撇清感到心碎，也感謝員警及行員協助。

詐團傳訊給賴婦。（讀者提供）

