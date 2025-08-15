為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台南「文章牛肉湯」老店違建 二代上訴罰10萬換緩刑

    台南知名文章牛肉湯老店負責人莊女違建，無視停工命令持續施工，一審判刑3月。二審考量違建已拆除，改判拘役55日、緩刑2年，並命支付10萬元。（業者提供）

    2025/08/15 06:18

    〔記者王捷／台南報導〕台南安平知名的牛肉湯店「文章牛肉湯」，負責人莊姓女子在未營業的老店違建，無視停工命令持續施工，一審法官認為欠缺法治觀念、對公共安全造成危害，判刑3個月，若換算成罰金約是9萬元。上訴後，二審考量違建已拆，改判拘役55日、緩刑2年，命支付10萬元給國庫。

    莊女2022年9月間，在文章牛肉湯原老店前後方，未經主管機關許可雇工增建，市府工務局認定屬於違建，並在9月12日發函勒令停工。之後她仍未停止，工務局在2023年1月2日再度通知停工，但她依舊復工。直至1月30日會勘時，仍查獲現場施工，才移送檢方偵辦。

    一審台南地院依建築法第93條判決莊女犯「非法復工經制止不從罪」，量處有期徒刑3月，可以易科罰金。法院認為，她明知遭勒令停工卻仍執意復工，欠缺法治觀念，對建築管理與公共安全造成危害，所以才判處這樣的刑度。如果以一天折抵1000元罰金換算，約是9萬元。

    上訴後，莊女在二審強調已坦承犯罪，並自行拆除違建，台南市政府工務局也確認建物不堪使用解除列管。她請求從輕量刑並宣告緩刑。

    二審合議庭指出，雖莊女一開始漠視法令，但事後確有悔意，考慮她的家庭狀況、教育程度與無前科紀錄，決定改判拘役55日，可易科罰金，並宣告緩刑2年，同時命令她在1年內支付公庫10萬元。

    法院最後提醒，緩刑期間若再犯罪或未履行支付義務，緩刑將被撤銷，仍須執行原刑。本案判決已宣告不得再上訴。

