驚爆捐破案獎金當公積金 北市文山一分局偵查隊長陳俊銘北檢複訊

被檢舉要求員警捐破案獎金當公積金，台北市政府警察局文山一分局偵查隊長陳俊銘（圖中），晚間移送北檢複訊。（記者王定傳攝）

2025/08/14 22:14

〔記者王定傳／台北報導〕台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘，被檢舉擔任台北市刑大偵8隊長期間，涉要求員警按一定比例，把破案獎金作為公積金使用，台北地檢署今天指揮調查局新北市調查處、台北市刑大搜索陳的住處及辦公室，並約談陳查證釐清，初步朝違反貪污治罪條例方向偵辦，陳俊銘晚間移送北檢複訊。

陳俊銘實際上有無要求員警回捐？用什麼理由要求？有無挪為他用等均有待釐清；陳俊銘晚間9時許被移送北檢複訊時，面對媒體不發一語。

據了解，陳俊銘曾擔任萬華、中山、信義等分局派出所所長，去年才剛調任文山一分局偵查隊，但因治軍嚴謹，引發同仁不滿，甚至有員警向媒體投訴，指陳俊銘要隊員把破案獎金繳到隊上作為公積金，例如獲得5千到1萬元得繳20％，超過1萬的人更要繳30％。

警、調也都接獲檢舉後，報請北檢指揮偵辦，檢察官今日指揮新北處、台北市刑大至陳俊銘的住所、辦公室搜索，初步朝違反貪汙治罪條例方向偵辦，並漏夜偵訊中。

