超商店員誘少女逃家、拍不雅影片外流 判刑11年

超商店員誘騙未成年少女交往，還脅迫拍自慰影片。（情境照）

2025/08/14 06:27

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市陳姓超商店員竟看上國中未成年少女進一步交往，期間帶少女上旅社開房，並誘少女逃家脅迫拍自慰影片供其觀賞，還將影片傳給他人觀覽，被依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，重判徒刑11年，可上訴。

判決指出，擔任超商店員的陳男2021年12月間透過手機遊戲結識15歲A女，進而交往成為男女朋友。陳男隔年1月14日情人節，帶A女到旅社開房間，不顧A女口頭抗拒，仍強行親吻強制性交得逞。

接著透過Messenger傳送訊息與A女，向其誘稱：「你自己上來（指桃園）因為我去帶你真的會被告成功」、「你到了我才能去接你」、「火車站等我」、「桃園火車站」、「我帶你離開家是誘拐成立的」、「你自行離開」、「不成立」，並交代如何遮臉、躲避車站監視器拍等，但被A女母親察覺，未能得逞。

陳男又進一步要求A女拍攝僅穿著內褲、自慰之照片予其觀看，如不從就要將不雅照片設定為其手機桌布，陳男取得不雅照後，竟還將照片傳給A女同學觀覽。

被害少女母親得知後，訴警偵辦，陳男均藉故拒不到案說明，直到今年4月才配合接受訊問，因涉案情節重大，檢方向法院聲押獲准。橋頭地院審酌被告犯罪動機、目的、手段等，依對少年犯強制性交罪、準略誘未遂罪、脅迫使少年自行拍攝性影像罪、交付少年性影像等罪，判處徒刑11年。

