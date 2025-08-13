吳子嘉控買疫苗A一億美元遭起訴 陳時中出庭怒斥污衊造謠

台北地院今下午開庭審理吳子嘉加重誹謗案，前衛福部長陳時中以證人身分出庭作證，怒斥吳的委任律師「要證明我與信東私下往來，就是在污衊我」。（記者王藝菘攝）

2025/08/13 19:37

〔記者劉詠韻／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉，因指控前衛福部長陳時中在疫苗採購中貪污1億美元，遭北檢依加重誹謗罪起訴。台北地院今下午開庭審理，陳時中以證人身分出庭作證，怒斥吳的委任律師：「要證明我與信東私下往來，就是在污衊我。」庭末，陳的辯護律師認為，被告已非首次因誣告罪被判刑，顯見毫無悔意，並請法官參酌吳先前被高院判賠200萬元，建請從重量刑，不得易科罰金。

今庭審中，吳子嘉委任律師陳振東援引陳時中先前在高院證詞，詢問他是否記得曾說過，參與疫苗採購的公司包括東洋生技、香港雅各臣與信東生技，其中雅各臣與信東生技為同一組？陳時中答稱，因時間久遠已不記得，不過主要與他接觸的是雅各臣。

陳振東進一步追問，當時陳時中曾提及雅各臣、信東提出的疫苗數量與價格都很大，為何說法與現在不同？為何陳會持信東訊息？

陳時中回應，公務系統所稱的「接觸」是指正式公文往來，信東或許曾拜會，但若無正式公務接觸，就不會成為最終決策依據。他強調，不應將正式與非正式混為一談，並反問律師究竟想證明什麼，若要證明他與信東私下往來，根本是在污衊他，更當庭怒斥：「把證據拿出來，不要轉來轉去；不能聽到一點什麼就造謠影射我。」

庭末，陳時中委任律師時宣旭指出，吳子嘉並非首次因誣告罪被判刑，但每次僅判易科罰金，甚至於民庭審理時才發現其名下並無財產，況且他再三重犯，每一次都可置身事外，顯見毫無悔意、有恃無恐，並請法官參酌吳先前已被高院判賠200萬元，建請從重量刑，不得易科罰金。案件將於9月24日下午宣判。

陳時中庭後受訪，被問及有關量刑部分，是否有意見？陳回應，身處法制國家，且根據庭審所述情況，吳子嘉言論已對團隊造成很大的傷害，希望法官能本於適當的刑罰給予審判。

吳子嘉於2022年8月至2023年5月間，透過電視台網路直播節目，及其經營的YouTube節目中，4度公開發表「蘇貞昌政府、陳時中部長A了一億美金」、「白白貪污30億元」、「看到合約之後，我們就可以把陳時中相關長官通通抓去判刑」等言論。陳時中認為與事實不符，提出告訴，民事部分已獲賠償金200萬元。

檢方起訴指出，吳子嘉說法僅來自未經查證的傳聞，衛福部與香港雅各臣公司並無相關採購往來，亦未造成所稱1億美元的價差，已涉犯加重誹謗罪。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（記者王藝菘攝）

