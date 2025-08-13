為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    吳子嘉控買疫苗A一億美元遭起訴 陳時中出庭怒斥污衊造謠

    台北地院今下午開庭審理吳子嘉加重誹謗案，前衛福部長陳時中以證人身分出庭作證，怒斥吳的委任律師「要證明我與信東私下往來，就是在污衊我」。（記者王藝菘攝）

    台北地院今下午開庭審理吳子嘉加重誹謗案，前衛福部長陳時中以證人身分出庭作證，怒斥吳的委任律師「要證明我與信東私下往來，就是在污衊我」。（記者王藝菘攝）

    2025/08/13 19:37

    〔記者劉詠韻／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉，因指控前衛福部長陳時中在疫苗採購中貪污1億美元，遭北檢依加重誹謗罪起訴。台北地院今下午開庭審理，陳時中以證人身分出庭作證，怒斥吳的委任律師：「要證明我與信東私下往來，就是在污衊我。」庭末，陳的辯護律師認為，被告已非首次因誣告罪被判刑，顯見毫無悔意，並請法官參酌吳先前被高院判賠200萬元，建請從重量刑，不得易科罰金。

    今庭審中，吳子嘉委任律師陳振東援引陳時中先前在高院證詞，詢問他是否記得曾說過，參與疫苗採購的公司包括東洋生技、香港雅各臣與信東生技，其中雅各臣與信東生技為同一組？陳時中答稱，因時間久遠已不記得，不過主要與他接觸的是雅各臣。

    陳振東進一步追問，當時陳時中曾提及雅各臣、信東提出的疫苗數量與價格都很大，為何說法與現在不同？為何陳會持信東訊息？

    陳時中回應，公務系統所稱的「接觸」是指正式公文往來，信東或許曾拜會，但若無正式公務接觸，就不會成為最終決策依據。他強調，不應將正式與非正式混為一談，並反問律師究竟想證明什麼，若要證明他與信東私下往來，根本是在污衊他，更當庭怒斥：「把證據拿出來，不要轉來轉去；不能聽到一點什麼就造謠影射我。」

    庭末，陳時中委任律師時宣旭指出，吳子嘉並非首次因誣告罪被判刑，但每次僅判易科罰金，甚至於民庭審理時才發現其名下並無財產，況且他再三重犯，每一次都可置身事外，顯見毫無悔意、有恃無恐，並請法官參酌吳先前已被高院判賠200萬元，建請從重量刑，不得易科罰金。案件將於9月24日下午宣判。

    陳時中庭後受訪，被問及有關量刑部分，是否有意見？陳回應，身處法制國家，且根據庭審所述情況，吳子嘉言論已對團隊造成很大的傷害，希望法官能本於適當的刑罰給予審判。

    吳子嘉於2022年8月至2023年5月間，透過電視台網路直播節目，及其經營的YouTube節目中，4度公開發表「蘇貞昌政府、陳時中部長A了一億美金」、「白白貪污30億元」、「看到合約之後，我們就可以把陳時中相關長官通通抓去判刑」等言論。陳時中認為與事實不符，提出告訴，民事部分已獲賠償金200萬元。

    檢方起訴指出，吳子嘉說法僅來自未經查證的傳聞，衛福部與香港雅各臣公司並無相關採購往來，亦未造成所稱1億美元的價差，已涉犯加重誹謗罪。

    美麗島電子報董事長吳子嘉。（記者王藝菘攝）

    美麗島電子報董事長吳子嘉。（記者王藝菘攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播