    首頁　>　社會

    基隆強風吹倒鷹架壓垮一輛小客車 幸無人傷亡

    基隆中船路一宮廟宣傳活動搭建的鷹架被強吹倒，壓到一輛小客車，工人忙著拆解鷹架。（記者盧賢秀攝）

    基隆中船路一宮廟宣傳活動搭建的鷹架被強吹倒，壓到一輛小客車，工人忙著拆解鷹架。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/13 14:28

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕楊柳颱風來襲，基隆並未進入暴風圈，但今天中午基隆中船路旁1座由宮廟掛設宣傳活動帆布的鷹架被強風吹倒，壓到1輛停在道路槽化線的小客車，所幸沒有人員受傷。宮廟相關人員已儘速請人拆除鷹架。

    基隆市三沙灣中船路90巷口的路旁空地搭設鷹架懸掛辦廟會晚會的帆布，今天颱風來襲，風勢較強，中午左右一陣強風來襲，鷹架就被吹倒，波及停在路旁槽化線的小客車，並占用部分車道，所幸車內沒人，也沒有人車通過受傷

    市府都市發展處人員接獲通報後，派員現場查看，協調宮廟人員馬上拆解鷹架，排除危險。據了解，受波及的轎車是當地飲料店的員工停放，宮廟人員說，會與車主洽商賠償事宜。

    都發處也通知轄區內相關工地加強鎖固圍籬或鷹架，並提醒市民颱風過境期間隨時注意強風雨勢及自身安全。

    基隆中船路一宮廟宣傳活動搭建的鷹架被強吹倒壓到一輛小客車，工人忙著拆解鷹架。（記者盧賢秀攝）

    基隆中船路一宮廟宣傳活動搭建的鷹架被強吹倒壓到一輛小客車，工人忙著拆解鷹架。（記者盧賢秀攝）

    基隆中船路一宮廟宣傳活動搭建的鷹架被強風吹倒壓到一輛小客車。（記者盧賢秀攝）

    基隆中船路一宮廟宣傳活動搭建的鷹架被強風吹倒壓到一輛小客車。（記者盧賢秀攝）

