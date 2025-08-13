巷道標誌被改漆、塗鴉 高市將開罰

高雄路口號誌常被塗鴉、貼貼紙（紅圈），交通局加強巡查並請警方開罰。（記者黃良傑攝）

2025/08/13 11:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名女子疑為讓車輛巷道小心慢行，竟私自將道路上的標誌「慢」字白漆，改漆為醒目的黃漆，過程被民眾拍下，另有號誌被塗鴉、貼貼紙，交通局表示已違反道路交通管理條例，可處1200元以上、2400元以下罰鍰。

交通局不諱言污損或擅自變更交通標誌、標線、號誌或其他類似標識，不容易逮到現行，其中以塗鴉、塗掉停車格較多。

請繼續往下閱讀...

此次民眾檢舉擅自變更的標誌、標線，經查地點發生地三民區天祥一路100巷地面，白色「慢」字被塗改為黃色，雖然該名女子疑似只是想用醒目的黃色漆，提醒用路人經過此路口慢行。

但在公有道路私繪標線行為，已違反「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第7款規定，擅自設置或變更道路交通標誌、標線、號誌或其類似標識之行為，舉發機關警察局可依相關事證予以取締，未來將儘速恢復原標線。

交通局指出，道路劃設之永久標線係按CNS標準，具有抗滑、反光、不變質等特性，需透過專業機具劃設，與一般使用之油漆不同，呼籲民眾切勿私自塗改標線，除上述罰則外，倘造成相關事故，也須負相關肇責。

高雄路口號誌常被塗鴉、貼貼紙，交通局加強巡查並請警方開罰。（記者黃良傑攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法