長官邀約「88會館」！刑事局警官吃大餐沒報備挨記申誡 翻案吞敗

88會館所在地是一處豪宅，裡面住戶大多為政商名流。（資料照）

2025/08/12 19:28

〔記者劉詠韻／台北報導〕時任刑事局偵查第一大隊黃姓警官，因參加郭哲敏私人招待所「88會館」高價餐敘，事先未依規定向長官簽報及知會政風機構，遭依廉政倫理規範申誡懲處。黃員主張，當時不知宴會主辦人涉及犯罪，也未影響風紀，提起行政訴訟；不過台北高等行政法院審理認為，黃員作為資深警官，理應對高額餐費提高警覺並履行申報義務，最終判決黃敗訴。全案仍可上訴。

判決指出，黃員為刑事局偵查第一大隊偵查正，於2018年10月間受邀至88會館參加餐敘，因未事先依規定簽報長官及知會政風機構，違反公務員廉政倫理規範，遭刑事局依警察人員獎懲標準第6條第18款規定，核予申誡懲處。黃員不服，提起復審遭駁回後，再提行政訴訟。

黃員主張，他當年下班後，受長官洪松田邀約參與餐敘，身為下屬，實無可能向直屬長官詢問餐費由誰支付，況且參加人員皆為單純警職同仁及其配偶，現場並無其他人員，亦未有女子作陪或特定列管份子之聲色場所，未影響風紀或倫理問題等不正當性存在。他也強調，直屬長官亦在場，因此自認無須簽報長官及知會政風機構。

黃員亦指，飲宴日期為2018年10月23日，「88會館」負責人郭哲敏涉重大犯罪為2022年以後，且其主要涉犯重利、組織犯罪條例等罪，實務上由警察局移送，並非刑事局負責，要他如何知悉、掌握郭哲敏相關犯罪情資？

刑事局答辯，郭哲敏負責支付這場64664元，而郭自2018年即為偵查對象，黃員不可能不知，另飲宴費用遠逾正常社交禮俗標準，預算每人超過3000元、該餐平均每人約4311元，應簽報長官及知會政風機構。

刑事局認為，懲處權時效自調查機關知悉之日起算，2023年6月16日調查結果通知，處分未逾時效，請求駁回訴訟。

北高行審理表示，雖未有證據顯示黃員知悉88會館由郭哲敏經營主持，也無事證足認其當時即知郭違犯銀行法，但會館地點位於北市信義區高級住宅，每人約3千元以上的中式套餐，因此認為即便黃員未確知主辦者身分，但其身為資深警官，理應對不明來源的高價餐敘有所疑慮，並履行申報義務。

北高行並指，警察人員收受與職務相關人士餽贈，包含由他人支付的餐敘費用，須依規定簽報長官及知會政風機構，否則即構成違反廉政倫理規範，而刑事局對黃員的申誡處分未逾法定懲處權時效，因懲處時效自警察機關知悉違失行為之日起算，而該案於2023年11月核處，仍屬合法有效。

