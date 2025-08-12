為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新北出租套房傳命案！房東商談搬遷事宜 驚見老翁成白骨

    新北市永和某套房今早發生命案，呂姓老翁因套房租約到期，房東前來商談搬遷事宜時，驚見呂翁已成白骨。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/12 14:50

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市永和今天上午發生1起命案，呂姓老翁因套房租約到期，房東前來商談搬遷事宜時，呂翁的同居人王姓女友卻說「我同居人死了！」，經房東查看後，驚見呂翁已成白骨，警方獲報趕抵，發現屋內堆滿垃圾及飄出惡臭，隨即封鎖現場調查，並帶回王女釐清。

    據了解，77歲呂翁及74歲王女為情侶關係，有領取政府低收入戶補助，並向徐姓房東在新北永和中正路某大樓，租了約4坪左右套房，且定期都有在繳交房租。而王女平時在外撿拾資源回收物，屋內堆滿許多雜物及垃圾，由於持續飄出惡臭味，鄰居也多次向房東反應難以忍受。

    永和警分局調查，徐姓房東在今天早上9時許，前往呂翁租屋處商談搬遷內容時，應門的王女卻語出驚人說「我同居人已經死了！」，房東進入查看後，見到呂翁趴在堆滿垃圾的床上，身軀已腐敗見骨、死亡許久，嚇得打110報案請警方前來。

    警方到場後，發現屋內堆滿許多雜物及垃圾，經鑑識人員勘驗後，已經無法判斷呂翁死亡時間多久，現場也沒有打鬥痕跡，初步排除有外力介入。而王女被帶回派出所後，對於警方詢問也都答非所問，疑似有言語障礙，至於呂翁詳細死亡原因，將由檢方相驗後釐清。

