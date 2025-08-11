竹科工程師夫妻成毒鴛鴦 販賣大麻遭重判

竹科工程師夫妻成毒鴛鴦，販賣大麻遭新竹地院重判。（記者蔡彰盛攝）

2025/08/11 17:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在竹科擔任工程師的澳門籍男子曾永鴻，與妻子楊紫絜吸食大麻後，還將大麻轉售給兩人，儘管僅出售27公克得手5萬餘元，且夫妻辯稱無獲利不算販毒。但新竹地院認為身為知識分子的二人若非可從中獲利，何需花費勞力、時間甘冒觸犯重罰為之？最後均依販賣二級毒品罪重判曾男10年10月、楊女10年7月重刑。

法官調查，楊紫絜於112年3月22日下午以LINE與廖男聯繫毒品交易事宜，約定販賣第二級毒品大麻15公克，廖男匯款3萬2920元至楊紫絜帳戶後，由曾永鴻以通訊軟體Telegram聯繫，將裝有大麻15公克紙袋以放置在台中某處方式交給廖男而完成交易。

112年8月19日曾永鴻以1萬6千元代價賣大麻10公克給歐男。事後在112年8月30日，楊女又以3200元賣大麻2公克給廖男。

新竹市警方持地院核發搜索票，於113年3月19日到曾永鴻夫妻當時位於新竹市住處搜索，扣得大麻1包、大麻霧化器1組，當時曾永鴻因有事回澳門，僅妻子在台而落網。113年3月26日專案人員得知曾永鴻返台，持檢察官核發拘票在桃園國際機場將他拘提到案。

夫妻二人均矢口否認販毒，聲稱無獲利意圖，然而法官認為他倆均為智識正常成年人，對於毒品販賣為政府治安機關嚴予取締重罪，且毒品交易為萬國公罪，當知之甚詳，若非可從中獲利，夫妻實不需花費勞力、時間等成本，並甘冒觸犯重罰高度風險，無償幫助毒蟲取得毒品或以原價販賣毒品，認定夫妻於毒品交易時確有從中牟利意圖及販賣毒品犯意。

法官審酌曾永鴻夫妻販賣第二級毒品，均助長施用毒品惡習，戕害國民身心健康，間接危害社會治安，實屬不該。夫妻均明知毒品為法律管制物品，禁止施用，遑論販賣，而毒品危害國民健康至鉅，竟無視毒品對於他人之危害，而販賣第二級毒品給他人，最後依共同犯販賣第二級毒品罪重判曾男有期徒刑10年10月、楊女10年7月。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

