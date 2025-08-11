士林「華榮市場口甜不辣」老闆走了 「招牌嗓聲」成絕響

有網友提到士林知名「華榮市場口甜不辣」曹老闆逝世。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/11 16:47

〔記者王冠仁／台北報導〕位在台北市士林區知名「華榮市場口甜不辣」，已經飄香40多年，沒想到今天網友爆料說，該攤的曹姓老闆驚傳過世。許多網友都說，曹老闆每次看到客人上門，都會以招牌嗓聲向客人打招呼說「來坐喔」，如今已成絕響；也有網友說，當天有看到救護車到場。對此，台北市消防局今天表示，當天確實有前往該處執行救護任務，無奈曹老闆到院前已失去呼吸心跳。

台北市消防局本月9日晚上6時許接獲報案，報案人聲稱，位在華聲街附近一處民宅內有人昏倒。救護人員火速趕到現場，當時倒地的曹老闆已失去呼吸心跳，救護人員隨即將他送往新光醫院急救，但他仍回天乏術。

今天有網友在社群網站發文表示，忽然得知「華榮市場口甜不辣」老闆過世，「再也聽不到那個菸嗓聲喊『來ㄗㄟ喔』」；也有網友感嘆「青春又少了一味」；「以前下課就往士林跑，那時候一定帶三種，油粿、肉圓、甜不辣」。

不久後，有自稱家屬的網友也回應留言，聲稱今天到周四應該都還會營業，賣到備料售完，再來就會休息很長一段時間。

過去曹老闆接受媒體訪問時說，他從小家境清寒，與姊姊常輪流在攤位上幫忙，後來自己扛起重擔，直到兩個小孩長大也會一起幫忙；過去知名藝人張菲、費玉清都曾是他攤位上的客人。

「華榮市場口甜不辣」曹老闆的家屬留言說明。（記者王冠仁翻攝）

