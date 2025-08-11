為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    汽機車路口禮讓救護車 竟遭恍神騎士連環撞

    發生追撞的路口，警方趕往處理。（圖由民眾提供）

    發生追撞的路口，警方趕往處理。（圖由民眾提供）

    2025/08/11 15:54

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區今天清晨傳出1起3車連環車禍，1名機車騎士行經路口時，疑恍神未注意前方禮讓救護車的汽機車，煞車不及先撞上女機車騎士後，再碰撞另輛轎車，只見現場機車歪斜、橫倒斑馬線，情況一度混亂，警方調查，3人都無酒駕，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待查。

    第一分局今天清晨6時53分獲報，西區林森路、三民路口發生3車交通事故，經查，郭姓男子（31歲）當時騎機車沿林森路外側車道行駛，行經事故地點時，前方何姓女子（21歲）所騎機車、游姓女子（25歲）駕駛轎車，因左側有救護車通過，依規定停等禮讓。

    未料郭男疑恍神未注意前方路況追撞前方何女機車，郭男機車倒地後再碰撞轎車，事故造成郭男手腳擦挫傷，自行就醫，另2名駕駛均無受傷，現場3名駕駛均無飲酒情形，警方表示，已由西區派出所及交通分隊依規定蒐證，調閱路口監視器還原事故經過，後續將釐清肇因並依法處理。

    第一分局呼籲，駕駛人行駛中應隨時保持安全車距與注意前方狀況，遇有救護車、消防車等緊急車輛通行時，應依規定禮讓並確保安全停等，避免發生追撞事故，警方將持續加強交通安全宣導與執法，保障市民用路安全。

    郭男疑恍神未注意前方禮讓救護車的汽機車，釀3車連環撞。（圖由民眾提供）

    郭男疑恍神未注意前方禮讓救護車的汽機車，釀3車連環撞。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播