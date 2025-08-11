汽機車路口禮讓救護車 竟遭恍神騎士連環撞

發生追撞的路口，警方趕往處理。（圖由民眾提供）

2025/08/11 15:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區今天清晨傳出1起3車連環車禍，1名機車騎士行經路口時，疑恍神未注意前方禮讓救護車的汽機車，煞車不及先撞上女機車騎士後，再碰撞另輛轎車，只見現場機車歪斜、橫倒斑馬線，情況一度混亂，警方調查，3人都無酒駕，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待查。

第一分局今天清晨6時53分獲報，西區林森路、三民路口發生3車交通事故，經查，郭姓男子（31歲）當時騎機車沿林森路外側車道行駛，行經事故地點時，前方何姓女子（21歲）所騎機車、游姓女子（25歲）駕駛轎車，因左側有救護車通過，依規定停等禮讓。

未料郭男疑恍神未注意前方路況追撞前方何女機車，郭男機車倒地後再碰撞轎車，事故造成郭男手腳擦挫傷，自行就醫，另2名駕駛均無受傷，現場3名駕駛均無飲酒情形，警方表示，已由西區派出所及交通分隊依規定蒐證，調閱路口監視器還原事故經過，後續將釐清肇因並依法處理。

第一分局呼籲，駕駛人行駛中應隨時保持安全車距與注意前方狀況，遇有救護車、消防車等緊急車輛通行時，應依規定禮讓並確保安全停等，避免發生追撞事故，警方將持續加強交通安全宣導與執法，保障市民用路安全。

郭男疑恍神未注意前方禮讓救護車的汽機車，釀3車連環撞。（圖由民眾提供）

