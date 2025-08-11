為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    假檢警以偽造公文詐騙 竟驗出現役軍人指紋

    假檢警以偽造公文詐騙，竟驗出現役軍人指紋。（記者蔡彰盛攝）

    假檢警以偽造公文詐騙，竟驗出現役軍人指紋。（記者蔡彰盛攝）

    2025/08/11 09:24

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕詐騙集團以假檢警辦案為由，騙民眾交出存摺與提款卡、金飾，辦案人員在歹徒交付的假證件上採集到現役軍人謝男的指紋，新竹地院依詐欺罪將謝男判刑。

    法官調查，現役軍人謝男因加入詐欺集團負責向詐騙被害人收取詐騙存摺、提款卡、提款密碼包裹工作（俗稱收簿手），經新北地檢署檢察官起訴，新北地方法院依2件3人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑1年2月，顯已認識詐欺集團犯罪組織。

    去年7月起謝男聯絡欒男佯稱，有人拿其健保卡及身分證到慈濟醫院領藥，可聯絡新北市政府警察局承辦人「吳志強」，再由偽稱「吳志強」警官向欒男佯稱：「你的資料被詐騙集團盜辦帳戶，涉及擄人勒贖案件，贖金已經轉入你的中國信託銀行帳戶，案件已由臺北地檢署偵辦」云云，歹徒又偽稱主任檢察官「林漢強」佯稱：「你會被羈押，要交付證物才不會被關，要交付4張提款卡及黃金，新竹地檢署替代役男會向你直接拿取該證物」云云。

    欒男將4份存摺與提款卡、黃金項鍊2條及黃金手鍊1條，放在公園樹叢下方，再由詐團成員前往收取。

    警方獲報後，在偽造的「臺北地檢署公證部收據」採集指紋數枚，經送刑事警察局鑑定結果，與謝男左拇指、左小指、右環指指紋相符，始循線查獲上情。

    法官審酌謝男正值青年，具有勞動能力，不思循正當管道獲取財物，為圖謀一己私慾，竟與詐欺集團成員共同詐欺，最後依3人以上共同冒用政府機關及公務員名義而犯詐欺取財罪，處有期徒刑2年。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

