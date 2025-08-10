為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    少女搭計程車遇死劫殯儀館相驗 親友團追打司機怒譙「跪下」

    朱姓少女親友情緒激動，要求吳姓計程車司機下跪。（記者陸運鋒翻攝）

    朱姓少女親友情緒激動，要求吳姓計程車司機下跪。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/10 18:42

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市朱姓少女今晨（10日）搭乘吳姓司機的多元計程車，怎料在前往朋友家途中發生事故，未繫安全帶的朱女被拋飛車外慘死，朱父第一時間到場認屍時悲痛欲絕。而今下午檢警偕同2名駕駛在新北市立殯儀館相驗時，朱女近20名親友到場，除了激動要吳男下跪，甚至還衝上前痛毆吳男，警方連忙上前制止，才沒有讓衝突擴大。

    警方調查，17歲朱女今天凌晨1時許，與朋友在飛鏢用品店聚會結束後，朱女叫了多元計程車，由55歲吳姓司機載往中和區友人住處時，途中沿環河西路三段左轉光環路二段時，未等左轉燈號亮起就轉彎，遭對向55歲莊男的賓士車攔腰撞上，導致吳男車輛旋轉360度，後座朱女慘被拋飛當場死亡。

    警方查出，吳男酒測值為0.19毫克，直說沒有飲酒，是因事故發生後身體不適，噴了支氣管擴張劑所致，經抽血檢驗後沒有酒精反應，而莊男沒有駕照，2人被開出未依號誌轉彎及無照駕駛罰單，詢後依過失致死及公共危險等罪嫌送辦。

    檢警今天下午帶著吳、莊2名駕駛前往殯儀館相驗時，朱父淚崩癱坐在椅子上，而近20親友一見到吳男相當憤慨，痛罵一頓並要求下跪，還忍不住揮拳暴打吳男。而在戒護的警方見狀後，連忙上前將朱女親友團拉開，並且告誡才未讓衝突擴大。

    檢警今天下午在殯儀館相驗時，吳姓計程車司機遭到朱姓少女親友團追打。（記者陸運鋒翻攝）

    檢警今天下午在殯儀館相驗時，吳姓計程車司機遭到朱姓少女親友團追打。（記者陸運鋒翻攝）

