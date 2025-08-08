遊客遊小琉球行車糾紛 傳遭在地人亮刀、掌摑、逼下跪道歉

有遊客與在地人發生行車口角，在地人後續竟跟到民宿要求遊客下跪道歉，網友po文曝光這起離譜案件。（翻攝自Threads）

2025/08/08 16:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣小琉球是暑假旅遊盛地，今年屢屢遭大雨攪局，好不容易恢復旅遊環境，卻又傳出有遊客與在地大叔發生行車口角，大叔團後續竟跟到民宿要求遊客下跪道歉，過程中還傳出有掌摑甚至亮刀恐嚇情事。警方則指出，本案未接獲報案，但已主動介入調查，相關人員皆已到案，全案依強制罪嫌、妨害秩序等罪偵辦中。

這起駭人聽聞的案件發生在8月5日深夜，當時一群年輕遊客在島上騎車時，和一名在地的男子因為行車糾紛起了口角，該男子惱羞成怒直接騎車從後方追到住宿地並出言要這群年輕人「你們小心點」，約半小時後，則帶了一批人甚至還有刀子來民宿堵人，一群人仗著人多甚至出手打耳光。

請繼續往下閱讀...

遊客的同行友人發現朋友遭打耳光後才開始錄影，期間還疑傳出有揮刀恐嚇行為，而騎車的兩人還被要求下跪道歉才善罷干休，過程令人深受驚嚇，事發將過程也PO上網，引來媒體關注。由於該名動手者據傳還是當地潛水店家的老闆，顯見小琉球的觀光發展與在地生活間的摩擦壓力已逐漸升溫。

東港警分局則指出，目前尚未接獲相關報案，已主動積極介入偵辦，相關人員均已到案，經初步了解本案係行車口角糾紛，未有持刀及傷害行為，強調不待被害人提出告訴，即依刑法強制罪及妨害秩序罪等非告訴乃論之罪嚴正偵辦中。全案依刑法妨害秩序及強制罪嫌移請屏東地檢署偵辦，也呼籲民眾若有遇相關情形除協助蒐證外，請立即撥打110報案以利警方即時介入，提供民眾最立即的保護及服務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法