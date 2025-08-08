載妹子回家竟「車上喇舌舔胸」 已婚碩士男2度猥褻 法官拒緩刑

士林地院審理認為，阿維明知A女已明確拒絕，卻仍在短時間內兩度侵犯性自主權，判處兩罪共應執行有期徒刑1年6月。（資料照）

2025/08/08 15:22

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一名男子阿維（化名）去年邀約昔日學生A女用餐後，竟於車內二度違反其意願，進而親吻、撫摸胸部，甚至強行抓住A女手觸摸自己生殖器等猥褻行為。士林地方法院審理，認為行為情節重大且造成被害人身心創傷，判處兩罪共應執行有期徒刑1年6月，並裁定不得緩刑。

判決指出，阿維與A女於去年9月10日下午，相約在台北市大葉高島屋百貨吃午餐，待二人結束用餐後，阿維開車準備送A女離開時，卻突然在停車場車內強行親吻對方嘴唇，並用手觸摸胸部。之後，阿維於駕駛途中得知A女準備赴新北永和與姐姐會面，竟改將車停在綠寶石河濱公園停車格，再度施暴，包括親吻、撫摸、舔胸，以及抓住對方手觸摸其生殖器。

事發後，A女報警處理，並隨即前往醫院驗傷，檢警在其身上採得男性DNA，經鑑定確認與阿維相符。偵詢期間，阿維坦承犯行，並透過通訊軟體傳送道歉訊息，表示願意和解，但因A女難以諒解而未果。

士林地院審理認為，阿維明知A女已明確拒絕，卻仍利用曾為師生的特殊關係，在短時間內兩度侵犯性自主權，對被害人造成重大且不可回復的侵害，參酌其無前科、素行尚佳，並有坦承犯行及表達和解意願，碩士畢業、從事接演出工作的自由業，已婚並育有2名未成年子女等情狀，因此判處第一次犯行8個月徒刑、第二次犯行1年徒刑，合併應執行1年6月。全案仍可上訴。

