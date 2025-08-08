女公園端坐神情緊張 警開導詐欺車手露餡

警方以為陳女遭詐騙不斷勸解，陳女反而愈緊張。（記者劉慶侯翻攝）

〔記者劉慶侯／台北報導〕擔任詐欺集團第一線取款手的35歲陳姓女子，身穿一身上班族套裝，烈日下坐在公園內等待上游車手來向她收取贓款。北市警中正二分局巡邏員警以為她為感情所困，或是遭「假戀愛真詐欺」所苦，努力開導，過程中見對方不時發抖查覺有異，才發現她是剛取得廿五萬贓款的「假投資」車手，立刻將她逮捕，並通知受害的賴男拿回自己的錢。

北市警中正第二分局廈門街派出所，鑒於轄內詐騙頻傳，於是要求員警在勤務中見有異應主動關懷，以防止里民受害。結果員警前日巡經過牯嶺公園時，發現陳姓女子茫然無助地坐在長椅上，並不時四處張望，便主動上前關切詢問。

起初，警方原以為陳女遭到詐騙有困難需要尋求協助，還好心的提出許多「假戀愛」的詐欺受騙案例供對方參考，陳女剛開始也還會支支吾吾的應對，但警方講的愈起勁，陳女卻更加緊張、眼神閃爍。

直到員警提及近期常有求職民眾遭詐騙集團誘騙利用等情形後，陳女終於忍不住才卸下心房，供出她坐在公園是為等待詐欺集團上游車手，以便繳交早上與被害人面交收取到的25萬元詐欺贓款。

警方當下將陳女逮捕帶回派出所偵辦，查扣現金25萬元及假投資買賣契約書等證物。並根據陳女提供的資料聯繫上賴姓被害人，要求對方到派出所報案並取回贓款。

賴男接到警方通知他遭到假投資誆騙詐欺時，一時間仍半信半疑，在警方及家屬不斷勸說下，才驚覺遭詐騙，連忙前往派出所。全案詢後將陳女依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

