目無法紀！7度電擊部屬為樂 陸軍少校撤職確定

陸軍陳姓少校以電擊棒電擊部屬為樂，遭軍方批評目無法紀、行為不檢，決議撤職並停止任用3年，陳男提起行政訴訟救濟，最高行政法院判他敗訴確定。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕有碩士學歷的陸軍陳姓少校，短短4個月內7度以電擊棒電擊5位部屬為樂，他被所屬單位查覺後以法紀觀念淡薄、行為不檢為由，記1次大過、8次小過，且因1年內累積達3次大過，遭到撤職、停止任用3年，陳男指控軍方懲處過重，違反比例原則，提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院認定懲處於法有據，判陳男敗訴；陳男不服上訴，最高行政法院判決駁回確定，慘遭撤職確定。

陳男原為陸軍二支部本部暨支援隊少校兵工補給官，2019年4月16日至2020年4月28日擔任二支部彈藥庫花蓮彈藥分庫少校分庫長，卻在4個月內7度以電擊棒電擊5位部屬為樂。

陸軍二支部獲報後召開評議會，決議對陳男記大過1次、小過8次，因為他已於1年內累積達記大過3次，陸軍二支部決議將他處以撤職、並停止任用3年重懲，呈報陸軍司令部核定。

但陳男認為，從他第一次電擊部屬開始，「軍風紀被侵害的狀態」就一直延續到他最後一次電擊行為，應論以一次行為；而且對他的懲罰處分不論電擊情節輕重，只以受害人多寡認定他的行為數，不符合法治國家「一行為不二罰」原則、比例原則，軍方對他作成撤職停役處分無效，應予撤銷，經提起訴願被駁回後，提起行政訴訟。

陸軍司令部、二支部指出，陳男身為單位主管，看到官兵使用值勤的電擊棒打鬧，非但未制止，反而7次帶頭以電擊棒電擊5位官兵為樂，做錯誤示範，官兵均敢怒不敢言，顯然法紀觀念淡薄、行為不檢，應予嚴懲，對陳男撤職、停止任用3年處分，均依法行事。

台北高等行政法院認為，陳男坦承以電擊棒電擊部屬等事實，其行為危及被害人身體健康，貶損他人人格，軍方依陸海空軍懲罰法等規定將陳男撤職、並停止任用3年處分，於法有據，判陳男敗訴。

陳男不服上訴，最高行政法院認定軍方將陳男撤職等處分並無不當，北高行判決沒有違誤，判決駁回確定。

