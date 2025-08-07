驚悚！宜蘭休旅車對撞計程車起火畫面曝光 5人送醫

宜蘭休旅車對撞計程車起火畫面曝光，休旅車頭處有橘色火焰，5人送醫。（民眾提供）

2025/08/07 20:38

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮大里天公廟前，今天傍晚發現一起交通事故，59歲林姓女子駕駛休旅車南下，疑因疲勞駕駛跨越車道，當場撞上對向一輛來自新北市的計程車後起火，車禍一共造成連同計程車上乘客共5人受傷，所幸送醫無礙，附近店家發現橘色的火勢，緊急協助撲滅，詳細車禍原因尚待警方調查釐清。

59歲林女駕駛休旅車，自濱海路七段南下行駛，疑因疲勞駕駛跨越對向車道，撞上65歲董男駕駛的計程車，休旅車當場起火，嚇壞用路人，車禍除造成雙方駕駛受傷外，計程車上另有3名乘客也分別受到輕傷及驚嚇。

這起車禍事故總共造成5人受傷，警消獲報趕抵現場，分別由大里及頭城分隊救護車送往醫院治療。大里分隊救護車，載送4名傷者至陽明交通大學附設醫院，包括65歲計程車駕駛董男，右手骨折，以及乘客72歲王男，胸口疼痛；71歲喜女，胸口疼痛；63歲許女，頸部及胸口疼痛、臉部撕裂傷。

另外，頭城分隊救護車載送胸口疼痛的休旅車駕駛林女至杏和醫院。所幸5名傷者均意識清楚，無生命危險。

警方調查，計程車司機及乘客來自新北市，自宜蘭遊玩後返程，卻被林女撞上，目前已通知家人前往醫院探視；雙方駕駛均無酒精反應，肇事原因待後續調查釐清。

休旅車開向對向車道，撞上北上的計程車後起火。（民眾提供）

