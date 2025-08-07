為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃市府女科員加LINE群組投資泰達幣 被詐2000多萬

    桃園市政府一名女性科員，在臉書友人介紹下，加入LINE某投資群組花錢購買泰達幣，還被詐騙集團帶到當鋪借貸、抵押名下2棟房子，損失了2000多萬元。（示意圖，法新社檔案照）

    桃園市政府一名女性科員，在臉書友人介紹下，加入LINE某投資群組花錢購買泰達幣，還被詐騙集團帶到當鋪借貸、抵押名下2棟房子，損失了2000多萬元。（示意圖，法新社檔案照）

    2025/08/07 20:51

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府一名女性科員，在臉書友人介紹下，加入LINE某投資群組，陸續花錢購買虛擬貨幣（泰達幣）轉到指定帳戶，還被詐騙集團帶到當鋪借貸、抵押名下2棟房子，損失了2000多萬元才發現不對，昨到警察局報案。該科員主管說，該員今年農曆過年後到銀行辦貸款，被行員、警察聯手阻詐，也透過主管們勸告她就此打住，之後該員上班正常，沒想到還是被騙了2000多萬元。

    警方表示，這名科員疑似遭到詐騙集團成員假冒理財專員，誆稱投資虛擬貨幣可獲得高額報酬，將現金購買泰達幣後匯到理專提供帳戶，之後在平台的帳號看到自己購買的泰達幣獲利可觀，在理專鼓動下，不斷借貸投入現金，還被對方帶到當鋪抵押名下2棟房子借款，直到她想要贖回一些泰達幣，對方突然消失，才發現受騙報警。

    主管說，這位科員從農曆年前就經常請假，不是很正常，年後接獲銀行經理電話，告知這位同仁去辦貸款，講的理由牛頭不對馬嘴，可能遇到詐騙集團；隨後警方也來電轉述銀行通報，請單位多注意這位同仁。

    主管指出，訪談這位同仁後，得知她加入一個LINE投資理財群組，在理專慫恿下，購買泰達幣且轉到對方帳戶投資，已經投資400多萬元，當下就勸她，錢可能拿不回來，趕快設立停損點，不要再投資了；她當時在辦公室掩面痛哭，大家認為應該不會再被騙，而且事後該員上班正常無異狀，沒想到她還是持續被騙。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播