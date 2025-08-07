桃市府女科員加LINE群組投資泰達幣 被詐2000多萬

桃園市政府一名女性科員，在臉書友人介紹下，加入LINE某投資群組花錢購買泰達幣，還被詐騙集團帶到當鋪借貸、抵押名下2棟房子，損失了2000多萬元。（示意圖，法新社檔案照）

2025/08/07 20:51

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府一名女性科員，在臉書友人介紹下，加入LINE某投資群組，陸續花錢購買虛擬貨幣（泰達幣）轉到指定帳戶，還被詐騙集團帶到當鋪借貸、抵押名下2棟房子，損失了2000多萬元才發現不對，昨到警察局報案。該科員主管說，該員今年農曆過年後到銀行辦貸款，被行員、警察聯手阻詐，也透過主管們勸告她就此打住，之後該員上班正常，沒想到還是被騙了2000多萬元。

警方表示，這名科員疑似遭到詐騙集團成員假冒理財專員，誆稱投資虛擬貨幣可獲得高額報酬，將現金購買泰達幣後匯到理專提供帳戶，之後在平台的帳號看到自己購買的泰達幣獲利可觀，在理專鼓動下，不斷借貸投入現金，還被對方帶到當鋪抵押名下2棟房子借款，直到她想要贖回一些泰達幣，對方突然消失，才發現受騙報警。

主管說，這位科員從農曆年前就經常請假，不是很正常，年後接獲銀行經理電話，告知這位同仁去辦貸款，講的理由牛頭不對馬嘴，可能遇到詐騙集團；隨後警方也來電轉述銀行通報，請單位多注意這位同仁。

主管指出，訪談這位同仁後，得知她加入一個LINE投資理財群組，在理專慫恿下，購買泰達幣且轉到對方帳戶投資，已經投資400多萬元，當下就勸她，錢可能拿不回來，趕快設立停損點，不要再投資了；她當時在辦公室掩面痛哭，大家認為應該不會再被騙，而且事後該員上班正常無異狀，沒想到她還是持續被騙。

