為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    無獨有偶！苗栗苑裡一路口1天2起車禍 都有微電車

    54歲楊姓女子今（7日）傍晚5點多，騎乘微型電動二輪車行經興隆路與青山巷口時，遭後方33歲歐姓女子所駕駛轎車撞上。（民眾提供）

    54歲楊姓女子今（7日）傍晚5點多，騎乘微型電動二輪車行經興隆路與青山巷口時，遭後方33歲歐姓女子所駕駛轎車撞上。（民眾提供）

    2025/08/07 20:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕注意安全！54歲楊姓女子今（7日）傍晚5點多，騎乘微型電動二輪車行經興隆路與青山巷口時，遭後方33歲歐姓女子所駕駛轎車撞上，楊女因此受傷送醫；民間救護人員前往協助時發現，該處路口早上7點多也發生洪姓女子騎乘微型電動二輪車與呂姓男子騎乘機車碰撞事件，相差僅幾公尺，相當巧合。

    轄區通霄警方表示，洪女早上7點多騎乘微型電動二輪車沿興隆路左轉青山巷時，與呂男所騎乘機車發生碰撞，當時呂男正騎車沿青山巷東往西直行，洪女、呂男因此擦挫傷；楊女則是傍晚5點多騎乘微型電動二輪車由興隆路轉入青山巷遭歐女駕駛轎車撞上。2起事故4人皆無酒駕。

    通霄警方呼籲，民眾使用交通動力工具上路務必注意路況，以策安全。民間救護人員則說，先是早上微型電動二輪車與機車碰撞，傍晚下班時分則是微型電動二輪車與轎車車禍，地點恰好都在興隆路、青山巷口，相當巧合。

    無獨有偶，同一處路口附近，早上也發生微型電動二輪車和機車擦撞。（民眾提供）

    無獨有偶，同一處路口附近，早上也發生微型電動二輪車和機車擦撞。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播