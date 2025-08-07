為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    半夜大放煙火慶祝17歲生日 3名「放炮男」最重罰150萬

    2名成年人為年滿17歲的李姓少年慶生，3人半夜施放煙火，面臨最重150萬元罰鍰。（翻攝自threads）

    2025/08/07 16:37

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區今天（7日）凌晨2時許，突然有人半夜大肆放煙火，煙火秀還長達2分多鐘，且高、低空煙火交錯施放，爆炸聲浪擾人，台中市警局第五分局找到3名「放炮人」，竟是27歲與35歲的符姓、戴姓男子，2人為慶祝李姓少年年滿17歲的生日，3人一起放煙火，台中市消防局指出，未申請且無報備施放地點，即施放「專業爆竹煙火」，可處30萬至150萬元，另外，台中市政府自治法規中，禁止在0時至6時施放會飛行或升空的煙火，3人違法此規定，可處3萬至15萬元罰鍰。

    台中市警方針對3人行為，研擬依違反「社會秩序維護法」第72條，「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧，不聽禁止者」處罰，最重可處各1萬元罰鍰，但警察抵達時，3人已經放完煙火，可能不符合「不聽禁止者」的處罰要件，但警方已將此案函請台中市消防局研擬處罰。

    台中市消防局指出，中央法規「爆竹煙火管理條例」第16條規定，如果3人施放的是「專業爆竹煙火」（例如專業的高空煙火），應於施放5日前申請許可，而且還要先針對臨時儲存場所與施放地點，向主管機關備查後，始得運出儲存地點，違反可處30萬至150萬元罰鍰。

    消防局強調，3人在凌晨2時許放煙火，依據「台中市爆竹煙火施放管制自治條例」第5條、 第6條規定，每日0時至6時禁止施放會產生飛行、升空的爆竹煙火，3人如違反此規定屬實，可處3萬至15萬元以下罰鍰，且無須勸導即可開罰，消防局正進一步請3人說明中。

    警察馳抵盤問「放炮人）（圖中），始知半夜放煙火動機，竟是慶祝少年17歲生日。（警方提供）

    熱門推播