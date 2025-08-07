網紅「鳳梨」飲料店遭潑臭泥水 宜警奔400公里逮2嫌

網紅「鳳梨」飲料店遭潑臭泥水，宜蘭警方奔400公里到台南逮捕2名犯嫌。（民眾提供）

2025/08/07 09:18

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕網紅「鳳梨」（吳泓逸）在宜蘭經營的飲料店，5日深夜被人潑臭泥水，犯案的2名黑衣男隨即逃逸，宜蘭警分局獲報調閱監視器，追緝逾400公里後，昨晚在台南市將人逮捕，2嫌落網坦承犯行，但避談犯案動機，警方懷疑和7月中旬鳳梨街頭遭開槍案有關，將深入追查，今天依毀損、恐嚇等罪送辦。

23歲張男及18歲李男均是宜蘭人，5日深夜相約前往鳳梨位於宜蘭市泰山路的飲料店潑灑臭泥水，張男當時提著泥水桶，衝進店內就朝櫃台灑去，李男則在外全程錄影，2人犯後駕車逃逸，張男開車載李男一路逃往台南。

宜蘭警方獲報組成專案小組，並調閱監視器追查，發現張男駕駛的灰車車牌與原車籍資料不符，故意懸掛其他車牌，製造斷點，經循線追緝400多公里遠，昨晚在台南市新營區某超商前將2人攔下。

2人落網後坦承犯行，但對於犯案動機言詞閃爍、避重就輕，警方懷疑恐和7月中旬鳳梨街頭遭開槍案有關，將深入追查釐清，訊後依涉嫌毀損、恐嚇等罪嫌，今天移請宜蘭地檢署偵辦。

黑衣男提臭泥水跑進網紅鳳梨旗下位於宜蘭市的飲料店潑灑。（圖擷取自黑色豪門企業社）

