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    首頁　>　社會

    男子深夜墜落50公尺山崖下 南投警消垂降成功救出

    國姓警消搜救人員合力拉繩索，將墜崖男子拉上路面。（南投縣消防局提供）

    國姓警消搜救人員合力拉繩索，將墜崖男子拉上路面。（南投縣消防局提供）

    2025/08/06 16:05

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國姓鄉昨（5日）深夜傳墜崖意外，50多歲男子墜落乾溝村一處50公尺深山崖下，消防搜救人員以繩索垂降到山崖找到男子，發現還有意識，趕緊由救護車後送醫院救治，墜崖原因待調查釐清。

    南投縣消防局指出，昨晚10時多，有民眾報案指稱看到有人在國姓鄉墜崖，因現場周邊沒有門牌或明顯標的物，消防局透過GIS轉換座標定位，確認墜崖地點應在國姓乾溝村一帶的道路，馬上調遣國姓消防分隊人員，及出動救災車、救護車到場搜救。

    搜救人員指出，現場有一部汽車停在路邊，靠近路側崖邊向下探看發現，山崖深不見底，垂直落差目測超過50公尺，因無道路能徒步抵達下方，因此架設繩索下切找人，經救助手張宥維垂降50公尺後，找到墜落在山崖下的男子。

    該男子身上有部分撕裂及擦挫傷，人還有意識，對聲音也有反應後，後續由上方人員利用繩索系統，將傷者拖拉至地面，再由救護車將傷者送往埔里基督教醫院救治。

    搜救人員將墜崖男子以捲式擔架固定好，合力拉繩索將擔架拉到路面。（南投縣消防局提供）

    搜救人員將墜崖男子以捲式擔架固定好，合力拉繩索將擔架拉到路面。（南投縣消防局提供）

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