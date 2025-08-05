桃市議員游吾和涉詐領助理費 父女均遭收押禁見

桃園市議員游吾和涉嫌虛報、浮報詐領助理費，被桃園地院裁定收押禁見。（資料照）

2025/08/05 13:15

〔記者余瑞仁／桃園報導〕民進黨籍桃園市議員游吾和涉嫌虛報、浮報議員助理費，經桃園市調查處報請桃園地檢署偵辦，檢調蒐證多時，肅貪組檢察官黃榮加向法院聲請搜索票，昨指揮調查人員兵分3路搜索游的住家、辦公室等3處，通知游吾和及其女與另11名被告、證人到案，檢察官今（5）日凌晨複訊後，認為游吾和及其女涉犯公務員利用職務詐取財物等罪嫌疑重大，有串證、滅證及逃亡之虞，向桃園地方法院聲請羈押禁見，經法官審訊後裁定父女2人均收押禁見。

出身大園區的游吾和為桃園市議會連任多屆議員，檢調初步掌握，游與其女涉嫌自2014年起至今年3月間於游吾和擔任桃園市議員期間，10年跨度期間長期虛報及浮報議員助理費，取得不正利益，相關詐領金額仍有檢調逐筆釐清，金額恐達數百萬元。案經肅貪組檢察官黃榮加指揮桃園市調查處歷經半年追查蒐證，昨向桃園地院聲請搜索票，由桃市調查處兵分3路前往游的住處、辦公室等3處所執行搜索，同時通知游吾和及其女兒，以及另8名被告、3名證人到案。

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經調查人員初步訊問後，游吾和父女及8名被告、3證人昨晚陸續移送桃園地檢署，檢察官今天凌晨複訊後認為游吾和與其女涉犯公務員利用職務詐取財物等罪嫌疑重大，且有串證、滅證及逃亡之虞，向桃園地院聲請羈押，另有6人分別以3至10萬元不等金額交保候傳，其餘人請回。桃院法官上午11點20分召開羈押庭審訊，庭訊後認游吾和父女2人涉案情節重大，且有串證、滅證之虞，裁定2人均收押禁見。

桃園市議員游吾和涉嫌虛報、浮報詐領助理費，與其女兒被檢察官聲請羈押禁見，桃園地院審理後裁定2人均收押禁見。（記者余瑞仁攝）

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