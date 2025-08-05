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    河智媛老闆詹智能僅手腳遭刺卻身亡！資深刑警：嫌犯恐逃死刑

    死者詹智能的保時捷休旅車仍停在超商前。（記者歐素美攝）

    死者詹智能的保時捷休旅車仍停在超商前。（記者歐素美攝）

    2025/08/05 11:30

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區南陽路一家超商昨天發生凶殺案，人氣啦啦隊員河智媛的經紀公司總經理詹智能被刺身亡，黃姓嫌犯事後主動投案，死者的保時捷休旅車今天仍停在超商前；由於死者只有手腳被刺傷卻身亡，有員警表示，嫌犯可能原本只是想給對方一個教訓，結果卻意外刺到大動脈，致詹男身亡；不過，也有資深刑警說，只刺手腳恐成為凶嫌脫罪之辭，屆時強調無致人於死意圖，恐逃死刑。

    黃姓男子昨開車載著康姓男子到超商附近埋伏，見詹男走出超商即上前扭打，從超商外打到超商內，並在店內行凶，致詹男被刺重傷，送醫不治。詹男到醫院時手腳有多處刀傷，超商內的地面充斥血跡。不過，超商已將血跡等清理完畢，今天正常營業，附近居民經過時仍會好奇向超商看一眼。

    死者詹智能是「MUGEN無限夢想」總經理，曾捲入性騷員工醜聞；有員警表示，嫌犯只刺手腳，可能原本只是想給詹男一個教訓，卻意外刺到大動脈，致詹男死亡；不過，也有資深刑警認為，兇嫌帶刀投案自稱因女友被性騷擾，才一時氣憤拿刀殺人，沒有致人於死想法，只刺對方手腳，想教訓一下，沒有殺人故意，刑責將減輕，目前國內判死刑案例少，黃嫌可能逃過死劫。

    死者詹智能的保時捷休旅車仍停在超商前。（記者歐素美攝）

    死者詹智能的保時捷休旅車仍停在超商前。（記者歐素美攝）

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