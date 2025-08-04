公園「兩位老人打架」 85歲杜翁傷害判1年將入監罕見

8旬翁持椰子殼，涉嫌攻擊楊翁成傷，不服高雄高分院判刑，上訴被駁回定讞。（記者鮑建信攝）

2025/08/04 06:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市年逾8旬杜姓、楊姓老翁清晨在公園運動，卻因細故起衝突；早餐店林姓老闆聽聞「兩位老人打架」跑出來察看，驚見楊翁頭部遭椰子殼打傷倒地，現年85歲的杜姓老翁被依傷害罪判刑1年定讞。

據了解，2020年10月16日上午清晨6點多，被告杜翁與被害人楊翁在苓雅區福安路與福德三路口公園運動，2人因故發生口角並相互推扯後，杜翁憤而持椰子殼，涉嫌敲打楊翁頭、胸部等處，導致骨折、腦出血等傷勢

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附近經營早餐店林姓老闆聽到客人說有「兩位老人打架」，並向他借手機報警，他隨後到公園察看，赫然發現楊翁側臥路口，經報警後送醫治療。

案經楊妻報請高雄地檢署偵辦後，檢方指揮苓雅警分局調查後，全案函送地檢署，杜翁被依傷害罪提起公訴。

杜翁應訊辯稱，否認拿椰子殼打被害人頭部，又說「沒有印象」、「忘記了」等語，否認犯行。

高雄高分院調查，據林姓老闆等人證詞，認定杜翁觸犯傷害罪，並審酌杜翁年逾80歲，依法減輕其刑，仍判處有期徒刑1年，杜翁不服上訴被駁回並定讞。

據悉，杜翁行為時81歲，如今已85歲，即將入監執行，相當罕見。

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