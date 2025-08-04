為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    公園「兩位老人打架」 85歲杜翁傷害判1年將入監罕見

    8旬翁持椰子殼，涉嫌攻擊楊翁成傷，不服高雄高分院判刑，上訴被駁回定讞。（記者鮑建信攝）

    8旬翁持椰子殼，涉嫌攻擊楊翁成傷，不服高雄高分院判刑，上訴被駁回定讞。（記者鮑建信攝）

    2025/08/04 06:56

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市年逾8旬杜姓、楊姓老翁清晨在公園運動，卻因細故起衝突；早餐店林姓老闆聽聞「兩位老人打架」跑出來察看，驚見楊翁頭部遭椰子殼打傷倒地，現年85歲的杜姓老翁被依傷害罪判刑1年定讞。

    據了解，2020年10月16日上午清晨6點多，被告杜翁與被害人楊翁在苓雅區福安路與福德三路口公園運動，2人因故發生口角並相互推扯後，杜翁憤而持椰子殼，涉嫌敲打楊翁頭、胸部等處，導致骨折、腦出血等傷勢

    附近經營早餐店林姓老闆聽到客人說有「兩位老人打架」，並向他借手機報警，他隨後到公園察看，赫然發現楊翁側臥路口，經報警後送醫治療。

    案經楊妻報請高雄地檢署偵辦後，檢方指揮苓雅警分局調查後，全案函送地檢署，杜翁被依傷害罪提起公訴。

    杜翁應訊辯稱，否認拿椰子殼打被害人頭部，又說「沒有印象」、「忘記了」等語，否認犯行。

    高雄高分院調查，據林姓老闆等人證詞，認定杜翁觸犯傷害罪，並審酌杜翁年逾80歲，依法減輕其刑，仍判處有期徒刑1年，杜翁不服上訴被駁回並定讞。

    據悉，杜翁行為時81歲，如今已85歲，即將入監執行，相當罕見。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播