羅生門！司機被控二次輾壓桃園女大生 遊覽車公司反駁：剎車後停住

桃園7月30日發生遊覽車、機車相撞的死亡車禍。（桃市消防局提供）

2025/08/04 00:41

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市蘆竹區上週四（7/30）發生一起死亡車禍，一名20歲呂姓女大生騎車與遊覽車發生碰撞，一度受困車底，救出後緊急送醫，仍宣告不治。事後家屬跳出來怒控遊覽車司機肇事後二次輾壓呂女，並曝光肇事駕駛第一時間面對為何要倒車再輾一次呂女的質問時超荒謬回應，讓網友聽了氣炸。另當事遊覽車公司週日（8/3）出面反駁家屬指控，堅持沒有「二次輾壓」，宣稱駕駛剎車後就馬上停住。

呂姓女大生7月30日下午2點多，騎車行經桃園市蘆竹區南青路與南崁路二段路口時，不慎與遊覽車發生碰撞，受困遊覽車底下，當天下午因內臟破裂大量出血身亡。呂女家屬後續秀出監視器畫面，控訴遊覽車司機撞到人後，又倒車二次輾壓呂女。

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呂女的表姊還在Threads上透露，上週五（7/31）警察、法醫、檢察官及肇事司機到表妹家中，司機完全沒有道歉也沒有上香，家屬質問他當下為何要倒車，對方只回應稱「我不知道為什麼我要倒車」，表姊忍不住痛批「就這樣輕描淡寫一句話帶走妹妹不到20歲的鮮活生命……而且肇事司機車輛所屬公司—『運通遊覽車公司』，無任何人致電或至靈堂前致意。」

司機筆錄說「不知為何會打倒車檔」

呂女的母親也淚訴，肇事司機做筆錄時僅輕描淡寫的說「不知道為何自己會打倒車檔」，讓家人無法接受，質疑遊覽車司機車禍後倒車的舉動根本就是蓄意殺人，毫無同理心，「好像別人家的小孩死了都沒關係」，但這卻是她與家人一輩子都沒辦法釋懷的傷痛。

網友得知此事後氣炸，「當我們都沒考過駕照嗎？倒車都是有意識行為，很明顯就是故意的，為什麼會有人這麼壞？」、「真的很沒良心」、「到人誰會不知道發生什麼直接倒車啊，這畜生也太故意了吧」、「法律早該修改了，你說不小心撞死算過失就算了，故意輾死人居然還是歸為交通意外而不是故意殺人，真的奇怪」、「打檔、煞車、油門是無意識行為嗎？笑死，毫無邏輯，那句不知道根本是對職責的踐踏」、「這些白癡大車都是不知道怎麼考到駕照的，常常遇到想切就切、想轉就轉的垃圾」。

另據《EBC東森新聞》報導，肇事遊覽車公司的負責人週日發聲駁斥家屬的二次輾壓指控，還反批家屬「沒證據亂講」，宣稱肇事駕駛剎車之後就馬上停住，女騎士倒地的位置離前後輪都有一段距離，「我們也不想發生這種事情」。負責人還說，既然有監視器畫面，警方自己會辦，如果確實有倒車輾壓，那司機刑責就會加重。

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