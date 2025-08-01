竹縣最年輕警察局長林建隆上任 副縣長喊鄉親月遭詐逾億盼借重長才打詐

新竹縣政府警察局新任局長林建隆，打詐績效卓著，現年49歲的他，為新竹縣史上最年輕的警察局長。（記者廖雪茹攝）

2025/08/01 13:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局今天舉行「卸、新任局長交接典禮」，現年49歲的新任局長林建隆擁有科技犯罪領域專才，也是竹縣史上最年輕的警察局長，主持典禮的副縣長陳見賢寄予厚望，表示竹縣從2024年迄今，鄉親已遭詐達33億多元，報案4000多件，每月遭詐金額從3億多降到目前1億多，希望能借重他的長才，在打詐工作等各方面能有百尺竿頭、更進一步的成果。

交接典禮是在內政部警政署警政委員黃家琦監交下，林建隆宣誓就職。警察局表示，新任局長林建隆為中央警察大學資訊管理系64期、警大資訊研究所碩士畢業，歷任警政署資訊室科長、刑事局科長、偵查第九大隊大隊長、警政署資訊室主任及首位刑事警察局科技犯罪防制中心主任等職務。

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林建隆的專業經驗豐富，打詐績效卓著，在刑事局任內結合業界幣流分析師推動犯罪集團虛擬貨幣查扣凍結專案，總計凍結折合新台幣102億元的虛擬貨幣。曾參與偵破國內多家網路銀行盜轉帳、銀行遭設置釣魚網站竊取帳號密碼案等；也曾參與八里雙屍命案、高鐵炸彈案等刑案數位鑑識工作，並破獲「創意私房」色情網站，緝獲上中下游兒少性犯罪產業鏈，逮捕116名犯罪嫌疑人。

在資安數位鑑識領域，林建隆帶領刑事局科技偵查團隊，2021年全球首創將惡意程式分析流程標準化，並取得ISO/IEC 17025「Windows程式行為分析」國際認證。2022年任職警政署資訊室主任期間，推動了數位警政，展開警政智慧化計畫，涵蓋資安、行動化、AI等面向。

黃家琦曾為竹縣最年輕的警察局長，該紀錄今被林建隆刷新。黃家琦表示，過去曾有金融機構開出優渥條件邀請林建隆出任「資安長」，林因為對警察的使命感而留下來，多年來專注投入科技偵查犯罪工作；警政署相當重視與肯定，這次特別拔擢他。

警察局表示，卸任局長宣介慈調任新北市政府警察局督察長、卸任副局長傅孟煒調任苗栗縣警察局副局長，新任警察局副局長由苗栗縣警察局副局長詹忠接任。

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新竹縣政府警察局於今天由副縣長陳見賢（中）主持卸、新任局長交接典禮，新任局長林建隆（左）擁有科技犯罪領域專才，。（記者廖雪茹攝）

新竹縣副縣長陳見賢（中）對新任警察局長林建隆（右）寄予厚望。（記者廖雪茹攝）

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