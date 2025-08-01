女聯手詐團「門號換現金」騙手機轉售 又勾結電信門市人員詐辦門號

法官審酌，朱女無前科、素行尚可、犯後態度良好，並非詐團主謀，裁定緩刑2年。（記者劉詠韻攝）

2025/08/01 12:02

〔記者劉詠韻／台北報導〕26歲朱姓女子在網路廣告標榜「快速借款、辦門號換現金」，實則與詐騙集團聯手，鎖定急需用錢的民眾，以假借款、真詐騙手法，誘使他人申辦高資費手機門號，並勾結電信門市人員冒用個資詐辦門號、領走手機轉售牟利。台北地方法院審理，依三人以上共同詐欺取財罪，判處朱女1年徒刑，緩刑2年。

判決指出，朱女與共犯沈姓女子於2021年間，在「易借網」等平台張貼廣告，主打「小額借款、辦門號換現金」，吸引急需資金周轉的民眾上鉤。一旦有民眾前來咨詢，朱女即安排對方至亞太電信台北莊敬門市，申辦高資費綁約門號及手機方案，並宣稱會代為支付預繳費用，取得手機後轉手出售，雙方利潤平分。

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此外，朱女等人甚至勾結門市員工陳姓男子，而陳男明知這些「客戶」實際上並不打算使用門號，卻仍違規協助辦理申請，藉此拉高業績、獲得高達6萬元獎金。

亞太電信因誤信申辦意圖屬實，交付門號與手機，卻因大多數用戶未再繳費，最終損失逾34萬6千元。

詐團總計騙取26組門號與手機，每支手機約轉售千元，朱女個人獲利約3萬1千元。事後，她坦承犯行，與電信公司達成調解協議，補償7萬6千元，法院亦認定其已返還犯罪所得。

台北地院法官審酌，朱女無前科、素行尚可、犯後態度良好，並非詐團主謀，裁定緩刑2年；其餘共犯沈女與陳男亦已判刑，均獲緩刑處分。

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