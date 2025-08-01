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    科技大廠主管變癡漢 午休潛入休息室猥褻女下屬

    科技大廠已婚博士主管，午休猥褻女下屬挨告判刑。（情境照）

    科技大廠已婚博士主管，午休猥褻女下屬挨告判刑。（情境照）

    2025/08/01 07:22

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市擁有博士學歷的科技大廠蕭姓已婚主管，前年1月竟利用午休時間持鑰匙開門潛入休息室強吻猥褻女下屬，被害人事後報警提告，蕭坦承犯行賠償60萬元，被依強制猥褻罪判刑1年緩刑5年。可上訴。

    判決指出，蕭姓被告與被害人A女為科技公司同事關係，蕭為A女業務上之主管，前年1月12日中午，蕭先持鑰匙開門進入A女正使用中之該間休息室內，見A女躺在地上午睡，強行將A女從地上拉起來，不顧A女掙扎反抗，將A女雙手強壓在背部，並以腳夾住A女，強行親吻、擁抱A女及撫摸其胸部、下體強制猥褻得逞。

    A女憤而向公司申訴進行性騷擾事件調查，並報警提告，蕭事後均坦承犯行，橋頭地院審理認蕭尚見悔意，犯後態度尚佳；並考量被告業與告訴人達成調解，已賠償告訴人60萬元完畢，告訴人亦同意給予被告附條件緩刑宣告，而依強制猥褻罪判刑1年緩刑5年。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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