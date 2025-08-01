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    監所管理員涉貪判免刑 爭緩刑重考公職被駁回

    監所管理員涉貪被判免刑，上訴要求改判緩刑，被高雄高分院駁回。（記者鮑建信攝）

    監所管理員涉貪被判免刑，上訴要求改判緩刑，被高雄高分院駁回。（記者鮑建信攝）

    2025/08/01 07:13

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄第二監獄陳姓管理員涉嫌向受刑人索賄5千元，放任他抽菸，後因良心不安自首，被地院判免刑，他卻要上訴爭取緩刑，理由是他要重考公職，被高等法院高雄分院駁回。

    判決書指出，2022年3月29日至12月15日，陳員擔任矯正署高雄第二監獄約僱管理員；張男則於同年10月17日至12月14日止，為收容在義舍二工004號舍房的受刑人，並由陳員負責戒護。

    同年11月15日，陳員利透露有資金需求，張男為求日子好過，同意交付5千元，並在12月4日寫信委託不知情母親，依陳員提供帳號等資料匯款後，他當天下午便把錢領走。後來陳員曾二度見張男在舍房內抽菸，均未依規定勸導、制止。

    陳員後因良心發現，前往廉政署南部地區調查組自首，橋頭地院審酌他犯罪所得5萬元以下，並符合自首要件，及繳回贓款，判處免刑；張男涉嫌行賄罪，則判處拘役50天，得易科罰金。

    橋檢和張男均放棄上訴，反而是陳員要求改判較重的緩刑，期滿後可重考公務員，結果被高雄高分院駁回，原因是陳員涉案情形，依法只能判免刑，沒有其他選項，但仍可上訴。

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