北市副議長葉林傳渉經營電玩施壓修法圖利自己 凌晨3時移北檢複訊

國民黨籍台北市議會副議長葉林傳涉貪案，半夜三點移送北檢複訊。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/01 03:34

〔記者王定傳／台北報導〕台北市議會副議長葉林傳涉利用人頭藏身幕後經營「欣欣電子遊藝場」，甚至疑利用退回台北市政府商業處所提「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」草案等方式，替欣欣量身制定「溯及豁免條款」，涉貪污治罪條例圖利及刑法意圖營利賭博等罪嫌，台北地檢署昨指揮調查局北機站兵分17路搜索葉林傳議會辦公室，並約談葉林等10多人，今凌晨近3時移北檢複訊時，葉林傳不發一語，漏夜偵訊中。

據了解，檢調去年偵辦警官涉收受按摩店或電子遊藝場等業者賄賂案，發現葉林傳疑為欣欣的實際經營者，懷疑他藏身幕後於2016年至2017年間，趁商業處提出草案準備放寬「普通級」電子遊戲場資格之際，以擱置退回等方式杯葛，把爭議「溯及豁免條款」的第10條放入自治條例中，以取得「限制級」資格。

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檢察官鄭少玨昨指揮北機站發動搜索，並約談葉林傳、欣欣前後任登記負責人紀文奇、林奕宏、會計、員工等12名被告，並以證人身分約談國民黨台北市議員李傅中武，朝圖利及意圖營利賭博罪嫌偵辦。

至於爭議的第10條規定，在2011年該自治條例制定前，曾提電子遊戲場營業級別證申請的業者，在一定條件下，如當初申請時，營業場所的土地使用分區附條件使用項目及建築物使用執照符合電子遊戲場業使用等，在自治條例2017年修法後6個月內再次申請不受第4條限制。

國民黨籍台北市議會副議長葉林傳涉貪案，半夜三點移送北檢複訊。（記者叢昌瑾攝）

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