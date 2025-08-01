同個App釣2男一人出錢、一人出力 詐團15天撈9萬

詐團用交友App「Omi」假扮女網友，15天內操控兩名男子，一人掏錢、一人送錢，騙走9萬餘元，法院認定63歲陳男非受害而是共犯，判刑6月並科罰金。（翻攝網路）

2025/08/01 07:08

〔記者王捷／台南報導〕詐團透過交友App「Omi」，用假伴遊的模式，同時操控兩名男子，騙走被害人的錢，再騙已經60多歲的陳姓男子代為取款。台南地方法院認為，陳男年紀已長，應可辨識這並非單純伴遊，而是詐騙，卻仍配合行動，判處6月徒刑，得易科罰金，加上賠償與罰金，恐超過20萬元。

詐團在「Omi」上分別接觸賴姓男子與陳男，先對被害人謊稱只要先付款就能陪伴出遊，對陳男則表示只要幫忙取款與送錢，就會與他見面約會。詐團安排陳男於今年2月19日與26日，在台南市兩處地點收取賴男交付的現金9萬元與預付卡，再轉交給成員。

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陳男辯稱自己不知內情，只是被對方承諾「幫忙就能約會」而願意配合。但法院指出，他已年過60，具備一般社會經驗與判斷能力，卻在對方身分不明、照片經常更換、聯絡方式單一的情況下，仍多次代收轉交財物，顯然早已預見財物流向異常，卻仍選擇配合，並非完全被利用。

法官指出，詐團明顯以斷點手法切割金流，企圖掩飾犯罪所得流向，陳男則扮演協助掩匿不法財物的角色。儘管他事後已與被害人調解並賠償4萬8000元，但至今未坦承犯行，法院認定其缺乏悔意，不准緩刑。

全案依洗錢防制法與刑法詐欺取財罪論處，法院合併判處陳男有期徒刑6月、罰金5000元，得易科罰金或勞役。

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