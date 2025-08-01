女畢業生下跪控訴性騷擾霸凌！高市空大遭質疑 發聲明回應

女畢業生下跪控訴性騷擾霸凌 ，高市空大調查進度遭疑，校方4點聲明否認消極和包庇。（資料照）

2025/08/01 06:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市空中大學一女畢業生在畢業典禮下跪向副市長陳情，控訴遭黃姓教師性騷擾、霸凌等，黃師堅決否認，因今年1月21日早成立專案，加上畢典已過18天，調查迄今無下文，引發外界質疑。

畢業典禮下跪陳情的女畢業生是單親媽媽，她指控，黃副教授在課堂竟公開她的家庭背景，要大家幫她介紹老公，使她跟孩子們被同學們指指點點，承受極大壓力，甚至還問她是否有穿過比基尼，讓人覺得很不舒服等。

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據了解，她指控遭性騷、言語霸凌，早於去年12月27日通報教育部、召開性平會議，今年1月21日成立專案小組調查，3月18日至4月16日共開過4次會議並無結論，下跪陳情後又過了18天，真相仍遲遲未浮現。

空大昨晚發出聲明稿，對於該起校園性平案，強調絕無消極或包庇，已於2025年7月18日召開性別平等教育委員會議，依據調查小組調查報告做成決議，並將書面寄達受害學生，經多次溝通聯繫，盼能對外界說明，尚未獲該女畢業生的同意，全案並無延宕。

空大聲明如下：

1. 本案自受害學生於校內提出口頭陳情當日即依規定完成校安通報，並依《性別平等教育法》（以下簡稱性平法）及《校園性別事件防治準則》啟動調查程序。惟調查期間因個人事由請假，加上事件牽涉層面較廣，為確保調查公正、詳實，調查小組共召開4次調查會議，充分聽取雙方意見，並保障當事人權益。該調查小組依《性平法》規定組成，調查委員皆為外聘，且具法律、性別與諮商等校園性別事件調查專業素養。

2. 學校目前已做出相關處分，自114年7月18日起解除該師所兼任秘書處長及圖書館長行政職務。

3. 另針對該師所涉「違反為人師表」等其他行為不當部分，除高雄市政府政風處已同步啟動行政調查外，學校另案交由教師評審委員會依規定處理。倘調查結果屬實，將依法從嚴懲處，絕不寬貸。

4. 依《性平法》規定，基於尊重受害學生意願，保護隱私與保密原則，相關內容不得對外公開；又依《性平法》第27條規定，未徵得被害人同意，本校無法將事件之有無、樣態及處理方式予以對外公布。

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