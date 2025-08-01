臭襪強塞女隊員嘴嗆「吐出來就死定了」 南英女籃教練下場出爐

南英工商教練劉秀媓對未成年球員施以罰跪、不准睡、強迫塞入自己與對方的襪子並恐嚇，台南地院判處有期徒刑5月，得易科罰金。（資料照）

2025/08/01 08:00

〔記者王捷／台南報導〕南英工商籃球隊教練劉秀媓，被控對未成年女籃球員不當體罰，除了罰跪、罰站不准入睡，還把自己的臭襪塞女隊員嘴哩，恐嚇女隊員「吐出來就定死了」。台南地方法院認定成年人對少年犯強制罪，判劉教練5月，可以易科罰金。

劉教練在2022年9月至2023年2月間，指導當時才16歲的女隊員時，先後10次威脅女隊員不得對外透露球隊內部處罰情況，並多次以不合理手段進行懲處，包括8次罰跪、3次罰站、4次強迫女隊員將自己的襪子塞入口中，以及1次因不滿跑步表現再次以辱罵與塞襪子處罰。甚至其中一次劉教練把自己的襪子塞進女隊員口中，還要女隊員塞好，否則她就死定了。

請繼續往下閱讀...

劉教練辯稱「死定了」僅為口頭禪，處罰是出於訓練目的，其中一次已徵得A女父親同意。但經過調查，女隊員的父親是事後得知，無事前授權。

判決指出，劉教練利用教練職權，多次在隊員面前對女隊員羞辱性處罰，造成心理陰影，這不是正常訓練內容，作為教育者，卻以脅迫與羞辱取代輔導，超越社會可接受範圍，不符合教育目的。

至於起訴中另列強迫女隊員跑步、跳階梯及平板支撐等行為，法院認為雖屬高強度訓練，但現有證據不足以證明劉教練有違法或具強制性，不認定構成犯罪。

考量劉教練與學生間的不對等關係、處罰方式與影響，且其未全盤坦承犯行、也沒有與被害人和解，所以依兒童及少年福利與權益保障法、刑法強制罪加重規定，判處有期徒刑5月，可易科罰金。全案仍可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法