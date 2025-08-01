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    首頁　>　社會

    仲介9人換器官賺1466萬 換肝名醫陳堯俐繳500萬罰金換免囚

    肝臟名醫陳堯俐非法仲介9名病患到中國移植肝臟、腎臟，不法獲利1466萬。彰化地院依違反《人體器官移植條例》，判處陳堯俐2年徒刑，緩刑5年，並需向公庫支付500萬元。（資料照）

    肝臟名醫陳堯俐非法仲介9名病患到中國移植肝臟、腎臟，不法獲利1466萬。彰化地院依違反《人體器官移植條例》，判處陳堯俐2年徒刑，緩刑5年，並需向公庫支付500萬元。（資料照）

    2025/08/01 00:26

    〔記者陳冠備／彰化報導〕換肝名醫陳堯俐涉嫌與生技公司黃姓男子等人，非法仲介9名台灣病患赴中國進行肝臟及腎臟移植手術，獲取高額仲介費1466萬元，彰化地檢署以違反《人體器官移植條例》罪起訴，並具體求刑6年。彰化地院近日審結，判處陳堯俐2年徒刑，緩刑5年，並需向公庫支付500萬元。

    判決書指出，陳堯俐（59歲）自2008年起即與黃姓藥廠業務合作，將病患送往中國湖南中南大學湘雅三醫院進行肝臟移植，因病患術後死亡，遭彰化縣衛生局認定違反醫師法「執行業務違背醫學倫理」規定，但經彰化縣醫師懲戒委員會決議不予懲戒。2012年，陳又和從事兩岸器官移植服務的林姓醫療業務合作，仲介病患到同醫院進行肝臟移植，但手術失敗，病患當場死亡。

    後來2015年修訂《人體器官移植條例》，將非法仲介行為由行政罰改為刑事責任，但陳在2016至2019年間仍以彰化基督教醫院器官移植中心外科醫師身分，仲介有肝、腎器官移植需求的病患赴中國進行移植手術。

    判決書指出，陳男會指示病患可跟黃男聯絡商談「器官供體費」，肝臟每顆約35萬元至40萬元人民幣（140萬至160萬台幣）、腎臟每顆約20萬元人民幣（約80萬台幣），連同術後照護醫療、中國醫師報酬等費用，合計每名病患移植所需費300萬元至750萬元不等。

    陳堯俐與黃男等人以此方式，分別仲介6名病患到中國山東青島市醫院、3名病患到中國湖南長沙市醫院進行移植手術，陳再向每位病患收取90萬元仲介費，並親赴中國手術室指導，同時以每名病患20萬元報酬，指派謝姓護理師教導病患術後照護等事宜，待眾人取得報酬後，再透過洪男，利用地下匯兌方式給中國醫師費用。

    不過這9名病患中，接受肝臟移植的5人，有1人花了1400萬，其中746萬元都落入陳的口袋，但術後不到2周即去世，另外有3人不到2年內過世，最後1人也於術後5年內離世。

    法官審理認為，陳堯俐身為移植權威，卻與黃姓藥商（獲利140萬）、黃男妻子（獲利85萬）及林姓護理師（獲利330萬）利用病患求生心態牟利，嚴重違反器官移植無償原則。考量5被告全數繳回犯罪所得，分別判處1年7月至2年不等徒刑，均緩刑5年，並須向公庫支付15萬至500萬元罰金。

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