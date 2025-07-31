高雄一家5口南橫墜谷! 14歲次子崩潰說出「1句話」惹鼻酸...

台20線桃源區草水部落一帶30日坍方，造成高雄李姓一家五口墜谷慘劇。（民眾提供）

2025/07/31 21:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄山區近日豪雨釀災，當地李姓男子昨（30日）晚開車載4名家人回桃源區住處時，行經台20線南橫公路81.1公里草水部落一帶，道路突然坍方，連人帶車墜落山谷，目前僅找到17歲女兒遺體和部分尚未能辨識身分的遺骸。而當天因車子坐不下，留在家裡的14歲李家次子因此逃過一劫，但得知發生意外崩潰，脫口說出「1句話」讓親友忍不住鼻酸。

據悉，33歲李姓丈夫、37歲吳姓妻子、17歲大女兒、3歲兒子和剛滿周歲的小女兒，一家五口冒著豪雨外出，因為1歲大的女兒生病回診，順道購買嬰兒用品和日常所需物資，回程時行經台20線81.1公里桃源區草水部落一帶，道路突然坍方，一家5口就這樣墜落山谷，5人恐皆已罹難，目前已確認尋獲17歲少女的遺體，還有一具尚待釐清身分的殘軀。

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該噩耗傳出後，高雄市議員高忠德出面證實，遇難者之一的37歲吳女是他的外孫姪女，他們一家昨晚8點多還特別打電話問他桃源區當地雨勢，高忠德當時告訴他們山上雨勢大，還有落石，希望他們直接找一間旅館住一晚再回家，住宿費他出，但李姓丈夫不好意思麻煩他，堅持要開車回去，雖然一再叮囑他們開車小心，到家時記得報平安，怎料一家人卻遇上死劫，讓他非常後悔昨晚沒有堅持叫他們在外住宿。

高忠德透露，李家經濟狀況不好，被列為中低收入戶，一家老小都靠李男做板模工賺錢，吳女則是打零工幫忙補貼家計。李家還有一名14歲次子，昨天原本也想跟著下山，但因為車子坐不下，所以留在家裡照顧祖父，意外逃過死劫。高忠德表示，如今李家遭逢巨變，家族會一起扶養14歲少年，也盼社會各界伸援手，幫助他完成學業，度過難關。

綜合媒體報導，14歲次子在得知自己噩耗後，情緒受到相當大的衝擊，親友透露他整天不發一語，喃喃自語「媽媽騙我……說下山買東西，很快就回來，為什麼還沒回來？」讓親友看了相當揪心難過。

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