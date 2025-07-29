女網紅試穿2裙褲染經血僅願賠70元清潔費 反嗆店家態度差

女網紅試穿5件卻弄髒2件裙、褲，卻只願賠償70元洗衣費。（取材自網路）

2025/07/29 15:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名女網紅，日前在市區一間女裝服飾店試衣，穿了5件後，店家發現其中2件褲子和裙子沾有疑似經血的血漬，該網紅卻只願賠償70元的清洗費，網紅甚至還嗆聲要找警察，控訴店家「讓自己壓力很大」，警方獲報到場瞭解，但因屬消費糾紛，只能先規勸，店家說不排除提告。

店家在網路po文，指一名女客人到店試衣，包含褲子、裙子一共試了5件，衣服歸還時，其中一間有襯褲的牛仔裙以及另一件長褲都有紅色污漬，店家懷疑經血染到衣物，希望客人負責，但對方卻辯稱根本沒有穿，只願花70元的「清潔費」了事，店家無法接受。

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店家表示，衣物染了污漬即便清洗過，也無法再擺回賣場販售，堅持要客人買下，但女網紅大喊「三個人對著我壓力很大好嗎，我說要給你們清洗費你們在凶什麼，我現在叫警察來，你們現在對我的態度我憂鬱症發作，我可以告你們」，店員也反擊「妳壓力很大我們不大嗎？錢是我們的成本是我們的、店是我們的，你在凶我們凶什麼？」

店員表示，對方沒留下任何聯絡方式就離去，一時找不到人，直到透過其他服飾店員告知，才知道女客人在Threads上小有名氣，但因屬消費糾紛，警方到場也只能口頭勸告，現在店家只希望當事人可以出面解決，否則不排除提告。

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