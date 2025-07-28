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    詐團境外遠端連線網路電話交換機 撥打「未顯示來電」降低心房

    刑事局執行「淨話專案」動員681名警力，大舉掃蕩詐騙集團機房。（記者陸運鋒翻攝）

    刑事局執行「淨話專案」動員681名警力，大舉掃蕩詐騙集團機房。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/28 13:07

    〔記者陸運鋒／台北報導〕刑事局執行「淨話專案」動員681名警力，大舉掃蕩詐騙集團機房，查獲一百餘處話務轉接據點並拘捕105名嫌犯，警方指出，詐團利用「網路電話交換機」目的，就是為了讓民眾降低心防，因為若是看到境外電話有+號，相對會提高警覺認為是詐騙，但網路電話交換機可透過網路轉成市話，以「未顯示來電」撥出給被害人。

    其中，以袁姓男子為首的詐騙團，今年1、2月開始在全台租下13間套房，申辦市話及網路後，裝設「網路電話交換機」，再由柬埔寨詐團機房透過網路轉成市話，以「未顯示來電」亂槍打鳥給被害民眾，近2個月撥出約8萬通電話。

    而詐騙手法大部分是假冒電信公司或NCC，告知被害人門號涉及詐欺，再假裝165反詐騙進行視訊，且話術被害人轉帳或面交提供現金，誆稱代為保管或追查金流，偵七大隊第二隊逮捕負責維修機器及境外聯繫的袁等7嫌送辦，其中6嫌裁定羈押禁見。

    另，陳嫌等人涉嫌成立詐團一線機房，假冒銀行客服，隨機打電話提供貸款服務，若被害人有需求再轉給二線機房，由冒牌專員洗腦被害人繳交保證金等，疑似再由三線機房偽裝假檢警，誆騙被害人因涉及洗錢，再寄出網路電話交換機要求安裝，偵九大隊第三隊鎖定詐欺話務機房40餘處，查獲陳嫌等26人到案，扣得網路電話交換機21台、伺服器主機等證物。

    此外，方嫌等人以每台價格1千元，於網路收購中國製的網路電話交換機，再以每月5千元當作利誘，招攬下線申裝市話，並製作教學影片安裝網路電話交換機，當中還有天道盟正義會張姓成員涉案，電信偵查大隊掌握相關事證後，循線逮捕方嫌等56人，查扣網路電話交換機73台、工作用筆電2台及手機14部等證物，斷話詐騙市話194線。

    警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

    詐騙集團在境外遠端連線境內的網路電話交換機，撥打無顯示號碼給被害人。（記者陸運鋒翻攝）

    詐騙集團在境外遠端連線境內的網路電話交換機，撥打無顯示號碼給被害人。（記者陸運鋒翻攝）

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