男屍泡水塔12小時 台中大樓住戶驚「不知喝下多少屍水？」

警方趕到頂樓水塔採證。（民眾提供）

2025/07/28 12:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區某大樓27日晚間爆出駭人事件，一名77歲陳姓老翁被發現陳屍頂樓水塔內，由於該水塔屬大樓共用，住戶聞訊後人心惶惶，擔心不知已喝下多少屍水「想起來全身發毛」，一時間群組炸鍋，甚至有住戶直奔便利商店搶購瓶裝水自保。

這起悲劇發生在27日晚間，死者因患有慢性疾病與妻子分居，平日由外籍看護照料，近期因久病纏身曾不止一次透露「活的好痛苦」，昨上午看護放假外出，直到晚間7時43分妻子前來探視見屋內無人，卻驚見死者留下一張寫著：「當你們看到這張紙條的時候，我已經在水塔了」紙條，隨即通報119求助。

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消防人員到場搜尋並登上大樓頂樓查看，發現水塔開口為開啟狀態，開口旁留有死者拖鞋，果然在水塔內發現陳男陳屍在水塔內，已溺斃多時，警方現場勘驗發現陳男疑從梯子爬上水塔，採證後由消防人員以繩索將陳男遺體吊掛出來。

警方初步勘查屋內無打鬥跡象、門窗未遭破壞、大門呈關閉狀態，家屬表示死者長期服用慢性藥物，對死因無意見，警方今天報請檢察官相驗釐清確切死因。

然而，更令人焦慮的是，這座水塔為大樓共用設施，供整棟住戶日常飲用與洗滌使用，據初步估算，若死者上午8點多就進入水塔，到晚間近8點才被發現，屍體恐已浸泡水中長達12小時，消息傳出後，不少住戶恐慌不已，擔心「不知已喝下多少屍水」，整晚輾轉難眠。

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