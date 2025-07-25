全國最短秒數！轎車綠燈剛起步1秒變紅燈

左轉綠燈亮起轎車準備起步。（圖由民眾提供）

2025/07/25 12:02

〔記者湯世名／彰化報導〕有些路口交通號誌紅燈99秒令用路人等到懷疑人生，但彰化市卻出現綠燈僅1秒的交通號誌；有民眾開車行經中山路縣議會前左轉孔門路，好不容易等到左轉綠燈亮起，才剛要催油門起步，綠燈卻僅亮了1秒就變回紅燈，讓他當場傻眼，只好硬著頭皮往前衝；網友則說「可能是全國最短秒數的綠燈」。

公路局彰化工務段長廖志彬今天（25日）表示，交通號誌秒數在交通離峰與尖峰時間不同，一般會在號誌燈號時相交換時出現；今天他們派員前往查看，確認駕駛行經時間正好是時相轉換期，其他時間路口號誌設備運行都正常。

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民眾指出，前天（23日）傍晚他開車行經彰化市中山路縣議會前，該處設有左轉車道，他在該等候左轉綠燈要左轉孔門路，就在好不容易等了許久待轉後，交通號誌從綠燈變為黃燈，再轉為左轉綠燈，他才準備要開車起步，不料號誌竟立即又變為紅燈，乾脆硬著頭皮往前衝，真是險象環生。

網友則笑稱該處路口的綠燈可能是全國最短秒數；另有網友說，有部分縣市還有路口交通號誌長達99秒，等到懷疑人生，這裡綠燈卻僅有1秒，也是超誇張。

彰化縣警局交通隊指出，依影片來看應該是交通號誌跳掉異常，這個要通知廠商來調校秒數；一般來說，不同時段的燈號會有不同秒數，當時該處路口的左轉綠燈至少有5~10秒，只有1秒確實過短。

左轉綠燈亮起轎車才剛起步，不料號誌竟秒變紅燈。（圖由民眾提供）

公路局今天派員查看，確認是路口號誌時相轉換所致。（圖由警方提供）

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