16歲特教生被老師打哭！學校幫賠20萬 提告向師求償

南部某特殊學校傳出老師打學生，但事後老師不認錯，學校代出面賠錢，反過頭提告向陳姓老師求償20萬元，法官判陳師應賠這筆費用。（資料照）

2025/07/25 11:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在南部某特殊學校任職的陳姓老師，認為16歲謝姓特教生在學習餐點製作時吵鬧，出手打他後頸、背部，還把謝姓少年的眼鏡拍到地上，謝姓少年哭著回家被阿嬤發現異狀，阿嬤到學校興師問罪，陳師不認錯，但學校調查後，認為陳姓老師有動手打學生，賠20萬元給謝姓少年，學校反過頭提告向陳姓老師求償20萬元，法官判陳師應賠這筆費用。

判決指出，謝姓少年是中度自閉疾患與智能不足的學生，被安排至南部某特殊學校就讀，2021年12月2日，謝姓少年在課堂上學習家常餐食製作，被陳姓班導師認為他上課吵鬧，陳師出手毆打謝姓少年的後頸、背部，還把他的眼鏡拍到地上，謝姓少年邊哭邊撿起眼鏡，陳師叫他去教室外罰站。

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謝姓少年放學回家後躲進房間哭，阿嬤見狀後，問孫子：「如果你不跟我講，我就要打電話去問陳老師」，謝姓少年連忙說：「不行，陳老師說不能跟阿嬤和阿姨講，不然明天會加倍」，阿嬤不死心追問後，謝姓少年才說出：「上餐飲課時，老師不教我，我拿刀子要切東西，老師就壓住我的手，打我的脖子說我在玩刀子，還打我的臉頰，導致眼鏡掉下去」。

阿嬤聽完後氣炸跑去學校興師問罪，但陳姓老師否認動手打小孩，只說自己有輕拍謝姓少年的肩膀2下，根本不會受傷，但學校得知此事後展開調查，經訪談多名學生後，確認陳姓老師確實有動手打人，因此學校自知理虧，賠了20萬元給謝姓少年。

但阿嬤不放過陳姓老師，報案提告傷害罪，一、二審法官都認為陳師有錯，依成年人故意對少年犯傷害罪判拘役40日、不得易科罰金定讞；學校也依國賠法規定，提告要求陳師返還20萬元，高雄地方法院簡易庭審理時，陳師仍不認錯，也不認為自己該賠這筆錢，但法官綜合相關事證後，判陳姓老師應賠20萬元給學校，可上訴。

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