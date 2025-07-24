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    慘!機車騎士摔倒拋飛 新竹客運公車迎面輾過身首分離

    張姓機車騎士不明原因摔倒後飛拋捲入公車底部，當場死亡。（記者洪美秀翻攝）

    張姓機車騎士不明原因摔倒後飛拋捲入公車底部，當場死亡。（記者洪美秀翻攝）

    2025/07/24 20:31

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區學府路靠近陽明交大博愛校區附近今天傍晚近5點發生死亡車禍，45歲張姓機車騎士行經路口，不明原因突摔倒，整個人往外摔拋時，剛好遭對向迎面而來的新竹客運公車當場輾過，張姓騎士被捲入公車底部卡住，救護人員到場，張姓騎士已身首分離。

    警方初判張姓機車騎士很可能因路面有狀況，或可能為要閃避什麼，結果摔車後整個人往外拋，沒想到此時剛好對向有新竹客運公車經過，公車司機因來不及反應，張姓騎士接著被捲入公車底部，由於撞擊力不小，張姓騎士身體受創嚴重，也困在公車底部。

    消防局獲報前往救護，花了不少時間才將受困的機車騎士遺體移到外部處理，因騎士已當場死亡，未送醫。

    警方獲報到場後，53歲張姓公車司機因驚嚇過度幾乎無法言語及站立，也不清楚為何突然有人從車前閃過來，等查覺有異時，人已被捲進公車底部。由於正值下班時段，學府路車流較多，也出現回堵情形，大約1小時才排除現場狀況。至於這起死亡車禍的發生原因，警方將調閱公車的影像紀錄判斷及釐清。

    張姓機車騎士不明原因摔倒後飛拋捲入公車底部，當場死亡。（記者洪美秀翻攝）

    張姓機車騎士不明原因摔倒後飛拋捲入公車底部，當場死亡。（記者洪美秀翻攝）

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