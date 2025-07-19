7/19 今彩539頭獎開1注！800萬獎落基隆

今晚（7月19日）開獎的第114000175期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/07/19 22:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月19日）開獎的第114000175期今彩539頭獎開出1注，由基隆市仁愛區忠二路6號「錢來也彩券行」開出。

第114000175期今彩539中獎號碼為「07、11、14、26、27」，頭獎開出1注，可得800萬；貳獎共320注中獎，每注可得2萬元；參獎共9007注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2667注中獎，每注可得50元。

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第114000175期39樂合彩中獎號碼為「07、11、14、26、27」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共493注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬8104注中獎，每注可得1125元。

第114000175期3星彩中獎號碼為「127」，壹獎共108注中獎，每注可得5000元。

第114000175期4星彩中獎號碼為「6707」，壹獎共17注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

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