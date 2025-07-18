7/18 大樂透罕見3連號頭獎摃龜！今彩539開1注獎落嘉義

7月18日開獎今彩539頭獎開出1注，大樂透頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/07/18 22:17

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月18日開獎的第114000174期今彩539頭獎開出1注，由嘉義市東區義教里新生路818號一樓「新富山公益彩券行」開出；第114000071期大樂透頭獎則摃龜。

第114000071期大樂透中獎號碼「02、25、36、37、38、46，特別號：24」，頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得162萬4948元；參獎共45注中獎，每注可得7萬7775元；肆獎共133注中獎，每注可得1萬6916元；伍獎共3081注中獎，每注可得2000元；陸獎共4233注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬4264注中獎，每注可得400元；普獎共5萬5349注中獎，每注可得400元。

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第114000071期49樂合彩中獎號碼為「02、25、36、37、38、46」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共100注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3803注中獎，每注可得1250元。

第114000174期今彩539中獎號碼為「12、21、22、38、39」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共261注中獎，每注可得2萬元；參獎共6956注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1526注中獎，每注可得50元。

第114000174期39樂合彩中獎號碼為「12、21、22、38、39」。四合共開出27注，每注可得21萬2500元；三合共558注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5025注中獎，每注可得1125元。

第114000174期3星彩中獎號碼為「831」。壹獎共118注中獎，每注可得5000元。

第114000174期4星彩中獎號碼為「0183」。壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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