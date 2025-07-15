台電人員搶修遭電擊命危！數萬網友集氣 藍委「情勒說」再惹眾怒

嘉義地區電力系統受風災重創，台電持續搶修之際，驚傳台電人員遭遇電擊意外。圖中人物與新聞事件無關。（資料照，台電嘉義區營業處提供）

2025/07/15 21:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風日前襲台重創中南部，不只台南，嘉義地區電力也嚴重受損，台電持續搶修。沒想到今天（15日）驚傳一位在嘉義縣義竹鄉作業的台電人員遭遇電擊意外，當場OHCA送醫，目前命危裝葉克膜，消息一出引發社會關注，大批網友為這位無名英雄集氣祈願。而國民黨立委牛煦庭上週譏台電拿搶修照情勒撥補1000億的發言，如今又被鄉民提起，眾怒再次延燒！

今傍晚傳出一名在義竹鄉修復電力的台電工作人員，在作業時遭高壓電電擊，身受重傷，當場沒了生命跡象，消防救護人員緊急將他送往台南柳營奇美醫院急救，目前情況危急，已使用葉克膜維持生命跡象。台電嘉義區處已證實有此意外，確切發生原因有待調查釐清。

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這則消息曝光後馬上引起社會高度關注，大批網友們在網上紛紛發文替這位台電人員集氣祈願，盼他能快點脫離險境，「祈禱這位同仁度過難關！」、「天啊，好難過，希望這位英雄早日復原」、「祈禱傷者早日脫離險境！」、「老天爺求求你好人一定要有好報」、「最擔心的事發生了，大家一起集氣」、「祈求老天保佑這位台電人員能脫離險境，順利康復」、「盼上天救救為台灣奮不顧身的人，也憐憫他的家人，讓奇蹟出現，救回他的性命！」

有不少人這時想到上週五（15日）藍白挾人數優勢，在立法院院會三讀通過刪除撥補台電1000億、擅加2350億用於全民普發現金1萬元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的事，當時牛煦庭還批評有人拿出台電搶修、救災照片意圖情緒勒索全民。如今這件憾事發生，牛煦庭的發言又被拿出來討論，網友紛紛怒斥「國民黨牛煦庭說給台電預算是情勒？他們的命不重要？」、「國民黨就繼續覺得自己刪台電預算好棒棒啊，牛煦庭再說我們情勒啊」、「想到這些人的發言就好氣」、「藍白：別拿台電情勒⋯⋯誰才在利用、害慘台電人員？」、「那個說台電員工情勒的立委，可以自己滾下台了！」

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